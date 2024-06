El ciclista con menos suerte del Tour: se rompe tres dientes justo antes de empezar la carrera

Primer contratiempo en el Tour de Francia para Jan Hirt. El checo del equipo Soudal-Quick Step, y uno de los hombres fuertes para ayudar a Remco Evenepoel en la montaña, ha sufrido un accidente. Antes de comenzar la primera etapa de este Tour con salida en Florencia y línea de meta en Rimini, Hirt se ha llevado un golpe en el que se ha roto tres piezas dentales tras un incidente con una mochila de un espectador.

There 100 rules for the team but one with backpack made crashing jan Hirt between the signings and the bus. ??????.

3 teeth broken pic.twitter.com/gth0T4AqDH