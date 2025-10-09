Chema Andrés, en COPE: "Se puede ser bastante feliz fuera del Real Madrid, no es el único club del mundo"

Chema Andrés es una de las grandes promesas de la cantera del Real Madrid. El pasado verano este valenciano de 20 años hizo las maletas y puso rumbo a Stuttgart para hacerse un nombre en el fútbol. Ahora, desde la convocatoria de la sub-21, ha pasado por Deportes COPE para hablar de sus primeros partidos en la Bundesliga, su salida del club blanco y cómo ve el futuro.

"Hacer gol, no sé lo que es eso", empieza bromeando este espigado centrocampista de 1'95 que tuvo un debut soñado en el Stuttgart: "Veo que entra y lo que pensé fue 'de verdad he metido gol'. No sabía ni celebrarlo. Pensé que tenía que hacer una celebración para la próxima vez que meta dentro de 7 o 8 meses".

Cordon Press Chema Andrés celebra su gol con la camiseta del Stuttgart.

Sobre su marcha del Real Madrid apunta que "fue bastante difícil decir adiós al club en el que has estado los últimos 7 años" y que "alguna lagrimilla si que me salió, pero al final fue la decisión correcta para mí", explica. "Lo consensué con mi familia durante mucho tiempo, pero fue difícil porque fuera del Real Madrid hace mucho frío y más si te vas a Alemania. Al final sabes que tarde o temprano ese momento va a llegar porque jugar en el primer equipo del Real Madrid es lo más difícil del mundo", apunta antes de asegurar que no sabe de cuánto es su opción de recompra.

"Ahora hay parón, no tenéis mucho que hacer y es lo que tenéis que poner", responde a las preguntas sobre un posible interés en su vuelta al equipo. Mientras, en Stuttgart comparte centro del campo con Stiller, otro que sonó para el Real Madrid: "No hablamos de eso, nos centramos en jugar al fútbol y al golf que es lo que nos interesa".

COPE Chema Andrés junto a Miguel Ángel Díaz y Javi Gómez, en la concentración de la sub-21.

En las categorías inferiores del Real Madrid coincidió con Xabi Alonso al que recuerda con cariño: "Era mi primer año en el club, llegué al Infantil A y que te toque un entrenador como él es un sueño. Jugador que jugaba en mi posición, no podía tener un mejor entrenador y me enseñó mucho. El hecho de que tuviera más opciones de estar en el Real Madrid porque llegara él no me pasó por la cabeza".

También habla de Gonzalo y su irrupción en el equipo y cree que ha hecho "méritos para seguir ahí y se lo ha ganado". Además, elogia a Lucas Vázquez, reconoce que su hermano se ha ido con él a Alemania para cuidarle y asegura que se puede ser "bastante feliz fuera del Real Madrid". "No es el único club del mundo, hay otros grandes clubes en los que también se puede ser feliz".