El Celta destituye a Rafa Benítez; Claudio Giráldez toma las riendas del primer equipo

"Rafa Benítez y su cuerpo técnico se desvinculan del RC Celta tras ocho meses de entrega absoluta y plena dedicación, pero en los que el equipo no ha obtenido los resultados esperados por el club", así ha confirmado el Celta la destitución de su entrenador, minutos después de que informáramos en Deportes COPE de la intención del club celeste de hacer cambios en su banquillo

El Celta ocupa actualmente el 17º puesto en la tabla de Primera División con 24 puntos, dos puntos más que el Cádiz que abre los puestos de descenso.

El conjunto celeste ha conseguido una victoria en los últimos cinco partidos, y la imagen del equipo ha dejado mucho que desear. Tanto es es así, que en el estadio de Balaídos, durante los últimos partidos ya se han escuchado cánticos en contra del técnico 'Benítez, vete ya'.

"El club quiere expresarle a Rafa Benítez y a sus ayudantes su más sincero agradecimiento por la implicación, honestidad y profesionalidad que mostraron desde su llegada y el incansable trabajo realizado. El RC Celta quiere además desearles mucha suerte y éxito en el futuro", termina el comunicado del club celeste.

El técnico madrileño llegó el pasado verano a Balaídos como una fuerte apuesta de la nueva presidenta de cara a la temporada del Centenario. Firmó un contrato por tres temporadas, pero la mala dinámica de su equipo, con solo dos puntos de ventaja sobre el descenso, ha acelerado su salida.

Esta destitución llega después de la derrota del Celta el pasado domingo en el Santiago Bernabéu por 4-0. Al término del mismo, Benítez fue muy crítico con sus jugadores: "Si en el 79 vas 1-0 en el Bernabéu no deberías perder 4-0 con tres goles evitables. Es lo que tenemos que corregir. La situación es la misma en cuanto a unión, compromiso y estar concienciados de que va a ser difícil, pero hay que seguir trabajando. Muchos pensaban que no se podía sacar nada aquí pero yo sí creía en esa opción. No se ha podido y hay que seguir mirando hacia adelante".

El enfado de Benítez lo explicó en jugadas del partido que fueron decisivas para acabar saliendo goleado del Santiago Bernabéu. "Te meten un gol de córner evitable, un gol en un par de errores evitables y sacan un balón rápido, no estamos atentos, evitable".

Claudio Giráldez, nuevo entrenador

El entrenador del Celta Fortuna, Claudio Giráldez, tomará las riendas del primer equipo a partir de este miércoles, día en el que, tras una jornada de descanso, tendrá lugar una sesión preparatoria a las 11:00 horas en la Ciudad Deportiva Afouteza, tal y como ha informado el Celta a primera hora de esta tarde.

El hasta ahora técnico del filial, al que mantiene en la pelea por el ascenso directo a Segunda División y con el que disputó dos fase de ascenso a la categoría de plata, debutará con el Celta el próximo domingo en el Sánchez Pizjuán.