Ceferin, presidente de la UEFA, calificó a Florentino Pérez como "idiota" y "racista"

Este jueves The Objective ha vuelto a publicar una conversación de WhatsApp que Luis Rubiales mantuvo con Aleksander Ceferin en diciembre de 2019, después de que el presidente de la UEFA publicara un comunicado tras conocer la posible creación de una Superliga.

"Hablaré con Florentino porque aquí en España si tengo en contra a (Javier) Tebas y Florentino me será imposible", era el primer mensaje que el presidente de la RFEF mandaba a Ceferin. Y proseguía: "Déjanos pensar qué es lo mejor. Es un hombre muy orgulloso. Creo que podemos tratar de hablar y calmarlo todo, pero continuaré al 100% contigo. No te preocupes por eso. SIEMPRE".

A esos mensajes, Ceferin respondió con dureza y acusando a Florentino Pérez de ser un "idiota" y un "racista".

"Yo también soy orgulloso, no te olvides. No quiero hablar con él. Solo lo haría por ti. ¡Es un idiota y un racista! No calmes las cosas por mí, yo no lo necesito. Lo que quiero es que seas fuerte", era el mensaje completo que el presidente de la UEFA enviaba a Luis Rubiales.

Este intercambio de mensajes se produjo después de que Aleksander Ceferin criticase con dureza al dirigente del Real Madrid. En aquel entonces el dirigente de la UEFA calificó a Florentino Pérez como "egoísta" y "ególatra" por el proyecto de la Superliga, que todavía no había visto la luz. Aunque sí se habían filtrado los planes del presidente blanco, que ya había buscado el apoyo financiero para la creación de la competición, según informaba Financial Times en 2019.

"He leído sobre este plan descabellado", decía Ceferin en un comunicado. Y añadía: "Si las informaciones son ciertas, el plan ha sido concebido por el presidente de un solo club (no el dueño) y de un solo dirigente de un organismo del fútbol. Cuesta pensar en un plan más egoísta y ególatra. Es algo que sin duda arruinaría el fútbol alrededor del mundo; para los jugadores, los aficionados; y a todos que estén vinculados con el mundo del fútbol. Todo por el beneficio de un pequeño grupo de personas".