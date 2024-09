El cartel de la FIFA que indigna al mundo del fútbol sala por utilizar a cuatro jugadores de fútbol

Los aficionados del fútbol sala han acogido con indignación una ilustración que ha publicado la FIFA en sus redes sociales para promocionar el Mundial de fútbol sala que comienza esta semana en Uzbekistán.

En la ilustración, aparecen las figuras de Neymar, Xavi Hernández, Leo Messi y Cristiano Ronaldo sobre una pista azul de fútbol sala y, de fondo, el logotipo del Mundial 2024 y las banderas de los equipos participantes.

El texto explicativo que acompaña la imagen es el siguiente: "The game that helped develop some of football's biggest stars takes centre stage in Uzbekistan!" (El juego que ayudó a descubrir algunas de las estrellas más grandes del fútbol cobra protagonismo en Uzbekistán).

Los aficionados lamentan que la FIFA prefiera 'tirar' del fútbol como gancho para un evento que debería promocionarse con las estrellas del fútbol sala. Algunos mensajes critican que FIFA solo hable de fútbol y falte al respeto al fútbol sala y no faltan los de quienes creen que solo el fútbol sala crecerá en el mundo como debe cuando deje de pertenecer a la FIFA.

ESPAÑA, ENTRE LAS FAVORITAS PARA EL MUNDIAL

La selección española de fútbol sala vuelve a estar, para el resto de rivales, entre las favoritas para el título, dentro de una terna que cada vez se vuelve más amplia, teniendo en cuenta que es un deporte que cuenta cada vez con más medios y mejores jugadores en muchos países de todo el mundo.

Uzbekistán acoge del 14 de septiembre al 6 de octubre la X edición de la Copa del Mundo, en la que participan 24 selecciones.

España está integrada dentro del grupo D, donde se enfrentará a Kazajistán (15 de septiembre), Nueva Zelanda (17 de septiembre) y Libia (21 de septiembre). A priori, España no debería tener problemas para quedar entre los dos primeros clasificados, que dan acceso directo a los octavos de final. Si España fuera primera de grupo, quedaría encuadrada con uno de los mejores terceros, pero si se clasifica como segunda, jugaría contra el primero del grupo E (Portugal, Panamá, Tayikistán y Marruecos).

RFEF La selección española de fútbol sala se abraza tras conseguir un gol en uno de los partidos preparatorios para el Mundial 2024

Portugal es la vigente campeona del mundo, tras derrotar en la final del Mundial de 2020 (se jugó un año después por la pandemia) a Argentina.

España cuenta con dos Mundiales (2000 y 2004) y dos subcampeonatos (2008 y 2012). Brasil es la selección que más mundiales tiene: cinco (1989, 1992, 1996, 2008 y 2012).