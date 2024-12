Carolina Marín despide el 2024 con una gran noticia

La buena noticia de final de año nos la ha dado Carolina Marín con un vídeo en sus redes sociales. En él se ve cómo la onubense ha vuelto a saltar a pista para realizar ejercicios, aunque todavía sin el volante.

A pesar de que todavía vamos a tener que esperar unos meses para ver competir de nuevo a Carolina Marín, los movimientos que hace son un halo de esperanza para volver a ver la mejor jugadora de bádminton. Hay que recordar que en los juegos olímpicos, durante la semifinal, sufrió una rotura del ligamento cruzado y de los dos meniscos de la rodilla derecha.

Para la campeona olímpica y mundial es una alegría y "acabar el año de esta manera me hace muchísima ilusión y quería compartirlo con vosotros. Siempre me habéis apoyado cuando me he caído, por eso la felicidad de un día como el de hoy también os pertenece un poquito", expresó a sus fans junto al vídeo.

La pretensión apuntada por Marín es disputar el Campeonato Europeo de Bádminton que se celebrará en España en 2026 y para el que Huelva se perfila como sede. "Es una ilusión muy grande en el horizonte. Me haría mucha ilusión volver a competir allí, en mi tierra, con toda mi gente", confesó a finales de noviembre en la presentación de un documental sobre su trayectoria.