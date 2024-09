Carlos Sainz recibe una sanción económica por cruzar la pista a pie después de su accidente en la Q3 en Singapur: "Ha sido muy raro"

El piloto madrileño de Ferrari Carlos Sainz sufrió un accidente durante la Q3 de la calificación del GP de Singapur y que obligó a sacar la bandera roja durante la sesión.

Sainz, que partirá décimo en el Gran Premio que se disputará este domingo, no encontraba explicación al accidente en declaraciones a Dazn: "No sé lo que va a pasar con el coche, estarán llegando los mecánicos ahora y analizarán si hay que cambiar algo, penalizar o no. El caso es que ha sido un incidente muy raro, un accidente que no esperaba y nunca me había pasado en mi carrera. Fue una combinación de cosas: neumático muy frío, teniendo que dejar pasar un par de coches, también me he tenido que ir al lado sucio para dejarles pasar..."

El madrileño relató cómo fue ese intento de vuelta en la tanda definitiva: "Lanzando la vuelta he llegado muy lento a la última curva e iba a perder una o dos décimas, y por intentar recuperarlos, con el neumático frío y el rebufo de Piastri delante, he perdido el coche. Es una pena, un error que nunca quieres cometer, pero así son las carreras. Mañana intentaremos remontar".

sanción económica

Al término de la sesión de calificación, la FIA ha confirmado la sanción económica para el madrileño por cruzar la pista a pie: Tendrá una multa de 25.000€. De esos, 12,500€ serán suspendidos si no reincide durante el resto de la temporada.

pole para norris

Con un tiempo de 1:29.525, el de Brístol se adjudicó la sexta pole de la temporada por delante del líder del campeonato, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que se quedó a dos décimas y que arrancará segundo, completando la primera fila. Los dos Mercedes, los de los británicos Lewis Hamilton y George Russell, arrancarán tercero y cuarto respectivamente.

EFE Lando Norris, durante los entrenamientos libres del GP de Singapur.

La tercera línea de parrilla la conformarán el australiano Oscar Piastri (McLaren) y el alemán Nico Hulkenberg (Haas), mientras que Fernando Alonso, séptimo, encabezará la cuarta fila junto al japonés Yuki Tsunoda (RB).