Carlos Sainz, del hospital a lo más alto del podio en 15 días y sin equipo para 2025

La temporada 2024 de Carlos Sainz no está siendo nada fácil. Pese a haber sido el único piloto capaz de romper la hegemonía de Red Bull en 2023, poco antes de arrancar la misma, el pasado 1 de febrero, saltaba la bomba. Ferrari fichaba a Lewis Hamilton y no iba a renovar su contrato. Entre el madrileño y Leclerc los italianos se decantaban por el segundo y obligaban a Sainz a hacer las maletas en 2025. Una bofetada antes de empezar el Mundial.

Fiel a su caracter luchador, el 'matador' no se rindió, siguió trabajando y tras una gran pretemporada llegaron los frutos en Baréin, primera carrera del año, con un brillante tercer puesto por detrás de los intratables Red Bull. Sainz plantaba cara a las adversidades con trabajo y resultados, pero el destino no quería ponérselo tan fácil.

El GP de Arabia Saudí iba a ser la segunda prueba. El español viajó a Jeddah enfermo, no pudo participar en las actividades previas al evento y se subió a duras penas al Ferrari en los primeros Libres. El viernes, antes de la clasificación, saltaba la noticia. No iba a poder correr porque tenia que operarse de apendicitis con urgencia. Oliver Bearman le sustituía y acababa séptimo. Mientras su compañero Leclerc calcaba su resultado de Sakhir y escoltaba en el podio a los Red Bull desde la tercera plaza. 1-1 en esa pelea por demostrar a la escudería que se habían equivocado escogiendo al compañero de Hamilton en 2025.

Carlos Sainz has been diagnosed with appendicitis and will require surgery.



As from FP3 and for the rest of this weekend, he will be replaced by reserve driver Oliver Bearman. Oliver will therefore take no further part in this round of the F2 Championship.



