Carlos Miquel explica por qué Sainz acabó en Williams y no en Red Bull o Mercedes

Hace unos días saltaba la noticia del fichaje de Carlos Sainz por la escudería Williams de cara a 2025. El madrileño se enteró a principios de año de que Lewis Hamilton ocuparía la próxima temporada su asiento en Ferrari y debía buscar equipo. Una operación que duró meses, en la que se le relacionó con escuderías como Alpine, Red Bull, Sauber o Mercedes y que ha acabado con el ganador del último Gran Premio de Australia al volante de una de los peores equipos de la parrilla.

Este domingo en COPEGP, Carlos Miquel ha desvelado algunos detalles del por qué de ese fichaje por Williams y qué fue lo que frustró un posible desembarco del español en Red Bull como compañero de Max Verstappen.

Sainz se fue de vacaciones con los deberes hechos y sabiendo cuál sería su futuro: "Estoy 100% seguro y comprometido de que Williams es el lugar adecuado para pasar mis próximos años. Creo de verdad en el proyecto y a partir del 1 de enero del 2025 estaré empujando para intentar devolver a este equipo al lugar que le corresponde", afirmó el español tras conocerse el fichaje.

Very happy to announce I'll be joining @WilliamsRacing next season! Excited about the project and the challenges ahead of us! ????



Muy contento de poder anunciar que el año que viene me uniré a @WilliamsRacing! Entusiasmado con el proyecto y con los retos que tendremos por… pic.twitter.com/oUg5IexunR