Carlos Miquel destaca el gran esfuerzo de Carlos Sainz para correr en Australia: "24 horas al día"

El piloto español Carlos Sainz ha ganado su primer Gran Premio de esta temporada y ha tenido que ser tras el abandono de Max Verstappen por un problema en sus frenos. Lo más sorprendente de esta victoria es que el piloto de Ferrari fue operado hace dos semanas de apendicitis, operación que le impidió correr el gran premio de Arabia Saudí. El podio lo completaron Lecelrc y Norris. Alonso hizo una buena carrera para las condiciones de su coche y quedo sexto, aunque una sanción de 20 segundos por una maniobra en la que Russell terminó estrellándose, le ha hecho bajar a la octava posición.

Carlos Sainz, el único piloto fuera de Red Bull capaz de destronar a Verstappen

Con enorme resiliencia y rebosando una maestría adquirida tras un constante aprendizaje a lo largo de los años. De esa forma resolvió sus problemas en 'Down Under' un sobresaliente Sainz, que, aunque se aprovechó de la retirada de Verstappen -la primera desde el Gran Premio de la Emilia Romagna de 2022, en Imola (Italia)-, ya había adelantado al súper-depredador neerlandés en pista. Y que, con gran ritmo en carrera, dejó entrever que este domingo hubiese optado al triunfo en cualquiera de los casos.

Sainz obtuvo su tercera victoria en la categoría reina. Su primer triunfo en la división de honor del automovilismo lo había firmado hace dos años en Silverstone, sede del Gran Premio de Gran Bretaña. La pasada temporada, el talentoso piloto madrileño fue el único que rompió el tiránico dominio de Red Bull, al anotarse la única de las 22 victorias que no se apuntó durante 2023 la escudería austriaca. Lo hizo en la noche de Marina Bay al ganar el Gran Premio de Singapur. Y este domingo, al triunfar en Melbourne, elevó a veinte su relación de podios en la categoría reina; el último de ellos, en la primera carrera del año, que había acabado tercero en Baréin el primer sábado de este mes.

A pesar del desgaste final de sus neumáticos, Sainz volvió a entonar el 'Smooth Operator' de Sade con el que festeja sus grandes momentos en la F1. Eso, antes de recibir abrazos y felicitaciones de su muy emocionado padre, el 'Matador'; de su primo y representante, 'Caco'; y de su novia, Rebeca, presentes este fin de semana en Albert Park. Atrás quedaban dos duras semanas de incertidumbres y con largas sesiones con el fisioterapeuta y en la cámara hiperbárica. El madrileño fue nombrado 'Piloto del día'.

Carlos Sainz valora sus dos últimas semanas y su desempeño en Australia

Carlos Sainz ha declarado en el circuito Albert Park de Melbourne que "el trabajo duro da sus frutos" y que "la vida puede ser una montaña rusa, pero es maravillosa". Sainz ganó de forma brillante una carrera que su compañero, el monegasco Charles Leclerc, acabó segundo; y el inglés Lando Norris (McLaren), tercero.

"Ha sido una buena carrera, me sentí muy bien; algo rígido, porque en lo físico no fue lo más fácil; pero me sentí bien y pude gestionar bien los neumáticos. Y estoy muy contento, con mi victoria y con el 'doblete' de Ferrari", comentó el talentoso piloto madrileño nada más bajarse de su coche y antes de subir al podio en Albert Park, donde este domingo hizo sonar de nuevo el himno español tras lograr su tercera victoria en la F1.

"El trabajo duro da frutos; la vida puede ser una montaña rusa, pero es maravillosa", afirmó Sainz -cuarto ahora en el Mundial- tras brillar, en una carrera épica, en Australia.

