Carlos Alcaraz elimina en dos sets a Musetti y se mete en cuartos de final en Miami

El tenista español Carlos Alcaraz ganó este miércoles --de madrugada en España-- por 6-3 y 6-3 al italiano Lorenzo Musetti y accedió a los cuartos de final del torneo de Miami (Florida, EE.UU.), segundo Masters 1.000 de la temporada en la ATP y que se disputa sobre pista dura.

