La cariñosa despedida de Tiempo de Juego al 'Capitán' Jesús Alañá

Este sábado 20 de diciembre nos ha dejado una de las grandes voces del ciclismo en nuestro país. Jesús Alañá, el capitán Alañá, ha fallecido a los 69 años como consecuencia de una patología cardiaca. Miembro del equipo de Ciclismo de la Cadena de COPE, estuvo ligado a esta emisora durante años tanto en Burgos como en León y fue el encargado de poner voz a este deporte primero como narrador y luego como comentarista. Voz histórica de la Cadena COPE en León y del Ciclismo en la casa desde hace muchísimos años. Era el narrador hasta el año 2010, cuando cambió su rol a ser la voz de los datos históricos y el libro de ruta por la gran base de datos que él creó y gestionó hasta el último día

Paco González ha querido mandarle un cariñoso homenaje en los micrófonos de Tiempo de Juego y recordando su figura: "Merece la pena guardar siempre el mejor de los recuerdos de quien ha formado parte de tu empresa y en este caso la empresa no es solo COPE. Es la radio, la comunicación y alguien que nos ha acompañado muchos años. Estaba aquí mucho antes de que llegáramos. Hablamos con orgullo de todos los que han sido si no pioneros si predecesores y el que más tiempo compartió con él es Heri Frade, que es el que está más triste por la pérdida del queridísimo compañero. Se nos ha ido un maestro. Descanse en Paz. Una persona que tenía en la cabeza tanto ciclismo que podía competir con cualquier ordenador. Gracias por todo".