Capello desvela los motivos por los que echó a Ronaldo del Real Madrid: "Involucraba al grupo"

El italiano Fabio Capello fue entrenador del Real Madrid en dos etapas. La primera de 1996-1997 y la segunda entre 2006 y 2007. En un acto académico con motivo de la inauguración del Instituto Universitario de Mediadores Lingüísticos recordó esta segunda etapa y lo que ocurrió con el exdelantero brasileño Ronaldo Nazario, con el que coincidió medio año.

Capello, en la inauguración del curso académico 2023/24 del Instituto Universitario de Mediadores Lingüísticos (Limec)

"En febrero de 2007 decidí despedir a Ronaldo Nazario, era alguien a quien le gustaba la fiesta e involucraba al grupo a que saliese con él", apuntó.

De este tema ya se habló hace 3 años, en una entrevista en Sky Sports en 2020. Capello en aquella entrevista desveló que el neerlandés Ruud van Nistelrooy le dijo: "Señor, aquí en los vestuarios huele a alcohol", y el italiano aseguró que eso "era cierto".

Al paso de esas declaraciones, Van Nistelrooy señaló que eso era mentira y que él nunca había dicho: "A tenor de unas declaraciones que se le atribuyen a Fabio Capello, señalando que yo, en su día, le comenté que el vestuario del Real Madrid "olía a alcohol" quiero desmentir rotundamente tales afirmaciones. Ese vestuario desde el primer día demostró una profesionalidad máxima".

Durante su discurso, Capello también hizo referencia al peso de Ronaldo como otra de las razones de que decidiera desprenderse de él: "Ronaldo pesaba 94 kg ese año. En Corea, en el Mundial de 2002, pesaba 82. Le dije que bajara de peso... llegó a 92,5".

Por otro lado, el entrenador italiano confesó lo que le preguntó un día el ya fallecido expresidente del Milan Silvio Berlusconi: "Me llamó un día para pedirme consejo sobre una hipotética compra de Ronaldo. Yo le desaconsejé que lo hiciera, diciéndole que era un fiestero, y que sólo pensaba en estar rodeado de mujeres. Me dijo: ‘Vale, gracias Fabio’ Día después, Ronaldo fichó por el Milán, no me hizo caso".

Antonio Cassano, con la camiseta del Real MadridCordon Press

Otro de los nombres que apunta Capello es el de su compatriota Antonio Cassano: "Me fui de las manos".

"Cassano pedía patatas fritas antes de cada partido, algo inaceptable. Me enfadé más con el chef que con él. No entendía que hiciera esas cosas", añade antes de lanzar un dardo a la prensa española: "Si vas al extranjero tienes que entender dónde trabajas, la comunicación lo es todo. En España mandan las radios, y los periódicos influyen en el público".