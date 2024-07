El cántico de Rodri en la celebración de España que soprendió a Morata: "Que juegas en Inglaterra"

Este lunes, la selección española celebró en Madrid el título de campeones de Europa conseguido este domingo, tras derrotar 2-1 a Inglaterra. Nico Williams y Mikel Oyarzabal le dieron a España su cuarta Eurocopa, después de un mes de competición perfecto, en el que lograron siete victorias en siete partidos disputados. El gran mérito de los hombre de Luis de la Fuente fue ganar cada partido disputado y que cuatro de sus rivales fueron cuatro campeones del Mundo: Italia, Alemania, Francia e Inglaterra.

BERLÍN, 14/07/2024.- Los jugadores de la selección española con el trofeo durante la celebración de la victoria de la Eurocopa, tras vencer a Inglaterra en el partido de la final disputado este domingo en el Estadio Olímpico de Berlín. EFE/Alberto Estévez





Después de llegar a Madrid al mediodía, la selección cumplió con las visitas al Rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa. En esta segunda visita se vivió un polémico momento, cuando Dani Carvajal saludó al presidente dándole la mano y, al hacerlo, le giraba la cara para no mirarle.

Más tarde, el autobús descapotable recorrió el centro del Madrid entre una gran multitud de personas que vibraron ante los saludos de los campeones de la Eurocopa. Y el punto culminante llegó en el Palacio de Cibeles, cuando Morata salió el primero para coger el micrófono y presentar uno a uno a todos sus compañeros.

La Plaza de Cibeles, a rebosar en el momento de la llegada de la selección española. EFE





Uno de los momentos más curiosos de la noche se produjo cuando Morata hizo la presentación de Rodri, nombrado mejor jugador del torneo. El capitán de la selección recibió al jugador del Manchester City, que después de bailar la canción que había elegido para ser presentado, empezó a gritar 'Gibraltar es español'. Todos sus compañeros empezaro a reirse antes de empezar a saltar con él y los miles de aficionados, hasta que Morata volvió a coger el micrófono y le dijo: "Escuchas, que tú juegas en Inglaterra, socio".





Morata, el protagonista de la celebración

Álvaro Morata, capitán de la selección española de fútbol que se ha proclamado campeona de la Eurocopa 2024, mostró su "auténtico orgullo" por ser el portador del brazalete y aseguró haberse dejado la vida por conseguir un título así ante los miles de aficionados que se agolparon en la Plaza de Cibeles, punto final de la jornada de celebración que el equipo ha llevado a cabo por las calles de Madrid.



"Somos campeones de Europa. Cuatro veces. ¿Sabéis por qué? Porque todos vosotros habéis creído en nosotros. Ha sido gracias a vosotros también que hemos dado la vida", dijo tras ser el primero en salir al escenario instalado a los pies del Palacio de Comunicaciones portando el trofeo y antes de animar a los presentes a cantar 'Campeones, campeones'.



"Para mi ha sido un auténtico orgullo ser el capitán de esta Selección. Me siento representado por vosotros y por la emoción que tenéis en la cara. Puede ser que a veces la meta y a veces no, pero os aseguro que siempre me he dejado la vida por intentar conseguir esto", añadió entre gritos de 'Morata, Morata'.

