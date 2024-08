Cancelo ficha por el Al-Hilal tras dejar definitivamente el Manchester City

Joao Cancelo se ha convertido este martes en nuevo jugador del Al-Hilal, equipo de Arabia Saudí. El traspaso se ha cerrado por 25 millones de euros, poniendo fin así a la etapa del portugués en el Manchester City bajo las órdenes de Pep Guardiola.

El lateral portugués, de 30 años, ha firmado por tres temporadas con su nuevo equipo, en el que se encuentran también jugadores como Neymar Jr. o Malcom. Con esto, Cancelo pone fin a cinco temporadas vinculado al club 'citizen', después de que recalara en Manchester en la temporada 2019-20 procedente de la Juventus.

?? "João Cancelo" rises from the heights of the planet... to #AlHilal ??#CanceloIsHilali ??

pic.twitter.com/1lHJZOKT6A