El cambio en las retransmisiones de fútbol que no gusta a Paco González: "Con todos los detalles"

Las retransmisiones de los partidos de fútbol se han intentado adaptar a los nuevos tiempos y a las nuevas generaciones, pero ¿han mejorado realmente con respecto a las retransmisiones de hace diez o veinte años?

Al margen de las mejoras tecnológicas que permiten al aficionado una mejor experiencia visual, la Liga española ha intentado implementar este año una serie de 'innovaciones' que hagan de ver el fútbol una experiencia más completa. Cámaras dentro del vestuario, entrevistas al finalizar el primer tiempo o nuevos grafismos más detallistas en las repeticiones, son algunas de las nuevas medidas que se están tomando para frenar la pérdida constante de espectadores en los partidos de Primera año tras año.

Algunas de estas medidas no han sido bien recibidas por los equipos, por ejemplo, con las cámaras dentro de los vestuarios. Unai Simón, portero del Athletic y de la Selección, dejó claro en rueda de prensa que este tipo de acciones pueden llegar a desconcentrar a los jugadores y que no cree realmente que sean efectivas para ganar espectadores. La segunda medida mencionada, ya ha generado algún problema. David López, defensa central del Girona, ha sido sancionado con cuatro partidos por unas declaraciones que hizo en contra del árbitro tras finalizar los primeros 45 minutos. La tensión del momento y lo que resta de partido, pueden generar situaciones y contestaciones que con los 90 minutos finalizados probablemente estén más medidas, aunque puede no suceder así. Por último y la que más problemas está dando esta temporada son las repeticiones. Muchas acciones del partido se dejan de ver porque los realizadores parecen más centrados en poner las repeticiones y los grafismos, que en las propias jugadas en directo del partido.

David López durante una entrevista

La mayoría de equipos españoles de primera han aceptado estas nuevas condiciones, entre otras cosas, porque reciben una cantidad de dinero considerable por ejecutar y promocionar estas acciones. Solo un equipo se negó a aceptar estas nuevas condiciones a la hora de tratar los derechos televisivos en el pre y post partido, el Real Madrid. Y no es algo nuevo. El conjunto merengue ya mantenía una disputa con la Liga por los derechos televisivos aprobados en el año 2018.

El Real Madrid gana a La Liga en los juzgados

La sección sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional dio la razón al Real Madrid el pasado mes de diciembre, en el proceso que mantenía con La Liga por el Reglamento para la Retransmisión Televisiva de 2018, cuyos elementos sustanciales todavía siguen en pie. La sentencia declaró ilegal todo aquello que excede de los eventos que se desarrollen en el terreno de juego, incluyendo las zonas del recinto visibles. El tramo de tiempo que 'tendrían permitido' serían los dos minutos anteriores al comienzo y el minuto posterior al final. Estos tramos de tiempo no son interpretables en ningún caso.

El Reglamento para la Retransmisión Televisiva de La Liga de 2018 denunciado por el Real Madrid y declarado ilegal por la Audiencia Nacional, se encargaba de regular contenidos como la rueda de prensa previa, la llegada de los equipos o todas las entrevistas.

Respuesta oficial de La Liga

Javier Tebas y Florentino Pérez

La institución dirigida por Javier Tebas fue contundente y dejó claro que recurrirán hasta las últimas consecuencias la decisión tomada por el juez.

"Esta sentencia no es firme y realiza, como la propia resolución reconoce, un análisis limitado al ámbito de derecho público. No prejuzga, por tanto, las cuestiones de derecho privado, acuerdos asociativos de carácter privado adoptados por los órganos competentes de LALIGA o, más en general, la comercialización de derechos de retransmisión televisiva cuyo régimen es de competencia de la jurisdicción civil.

Al margen de lo anterior, la referida sentencia fue dictada sobre la base de una Ley del Deporte ya derogada, cuando la vigente Ley del Deporte ha aclarado, precisamente, el carácter privado de la comercialización de los derechos audiovisuales.

La Sentencia notificada hoy tiene otros aspectos de interés que deben resaltarse, ya que:

Considera sorprendente que el Real Madrid elabore la demanda a modo de dictamen contra el modelo de comercialización conjunta aprobado por el legislador, sobre el que no cabe pronunciarse.

Desestima que la aprobación del Reglamento de 2018 fuera realizada fraudulentamente y por órgano incompetente, dada su aprobación por la Asamblea General de LALIGA".

