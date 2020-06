Antonio Ruiz: "El descenso del Atlético fue lo peor que he contado deportivamente"

Antonio Ruiz se ha tomado este martes un café virtual con diez oyentes de COPE. La cita, en la que el periodista charla con todos ellos, forma parte de la iniciativa impulsada por el grupo COPE para que los oyentes sientan aún más cerca a las voces de su radio.

Durante el programa, Antonio Ruiz ha respondido a las preguntas de los oyentes sobre cómo ha afectado la crisis del coronavirus al mundo del fútbol: "Todos parten con la misma desventaja. No creo que haya tanta desigualdad foránea como que se está viendo en la Bundesliga".

Ha recordado sus anécdotas en el Atlético de Madrid, con la figura de Jesús Gil, el año del descenso...Sobre ese año del descenso, Ruiz lo ha calificado como "lo peor" que ha tenido que contar y sobre su Atleti apunta que "me queda por contar la Champions del Atleti".

Tuvo palabras también para su Badajoz natal: "El lugar donde he nacido es lo más grande. Las raíces de uno es lo más importante y me sigo emocionando por las cosas que me toca la piel, y el Badajoz me toca mucho la piel".

Disfrutar de ese café con Antonio Ruiz y con los otros líderes de opinión más influyentes de la radio española es muy sencillo. Si no estás registrado en nuestra web, deberás hacerlo y, a continuación, ya podrás elegir el comunicador o los comunicadores con los que te gustaría tener ese encuentro virtual por videoconferencia. Todos ellos estarán encantados de charlar con sus seguidores y contestar a sus preguntas. Desde COPE clasificaremos las solicitudes y trataremos de atender el mayor número posible. Para ello, nos pondremos en contacto con las personas seleccionadas para indicarles el día y la hora del encuentro y explicarles la manera de conectarse por videoconferencia. Ya puedes ir pensando qué te apetece saber de los periodistas líderes del medio radiofónico, hombres y mujeres que, como tú, llevan más de dos meses de confinamiento en casa.

Cada comunicador ofrecerá sus cafés por separado. Tú eliges con quién te apetece tomártelo. No pierdas esta oportunidad de conocer de tú a tú a tu locutor favorito. Acepta su invitación y acompáñale en ese café que te dejará el mejor sabor de boca.

