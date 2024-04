El cabreo de Pedro Martín por el teatro que hacen los futbolistas: "Golfos"

Alavés y Celta se han enfrentado este sábado en Mendizorroza en la 33ª jornada de LaLiga. Un partido en el que los vitorianos se han llevado la victoria por 3-0 con goles de Gio Simeone, Guridi y Benavidez, tres puntos que dejan prácticamente en Primera a los de Luis García y obligan a los vigueses a seguir sufriendo para certificar su permanencia.

Polémica jugada entre Carles Pérez y Rubén Duarte

Pese al claro triunfo babazorro el partido estuvo marcado por una jugada ocurrida en la primera mitad y en la que Pulido Santana mostró la tarjeta roja directa a Carles Pérez. Tras una caída en el área del atacante del Celta, este se revolvió y golpeó ligeramente a Rubén Duarte que se tiró al suelo haciendo un teatro exagerado. El colegiado no lo dudó. Expulsión.

Carles Pérez protesta a Pulido Santana después de ver la tarjeta roja. Cordon Press.





Carles Pérez no podía creerse lo que estaba viviendo, mientras Duarte permanecía tirado sobre el césped haciendo que le dolía mucho. Sin embargo, desde el VAR Pizarro Gómez llamaba al canario y le decían que fuera a mirar la jugada que allí no había pasado nada. Tras acercarse al monitor el trencilla tuvo que cambiar de decisión y dejar todo en una amarilla para el futbolista del Celta, demasiado castigo incluso para lo que se había visto. Un error que pudo costar caro.

Pulido Santana, uno de los peores árbitros de la temporada

El encargado de dirigir el partido entre Alavés y Celta en el estadio de Mendizorroza ha sido el colegiado canario Pulido Santana, que no está teniendo su mejor temporada en Primera. Es el árbitro que más penaltis ha pitado este año y de lejos. 12 penas máximas ha sancionado, cinco más que el siguiente que solo lleva 7 en su historia. Además, es el segundo que más faltas pita con 29'6 por partido, solo por detrás de Figueroa Vázquez que acumula más de 30 por compromiso.

Pulido Santana saca tarjeta durante un partido esta temporada. Cordon Press.





Pulido Santana también es el árbitro que más tarjetas amarillas saca y el que hace los partidos más largos. De media en sus encuentros añaden hasta 13 minutos lo que eleva la duración hasta los 103 minutos. Sin embargo, el canario es uno de los trencillas que menos tiempo efectivo tiene en sus duelos. Esto es debido al gran número de faltas que señala.

Enfado de Pedro Martín con el teatro y las exageraciones

La jugada provocó el enfado de Pedro Martín, experto arbitral de Tiempo de Juego. Harto del teatro que en ocasiones realizan los jugadores le compró a Paco González la idea de "un árbitro robot" que no se inmutará ante las protestas de los futbolistas. Sin embargo, fue un poco más allá en su enfado: "Lo que me gustaría es imaginarme jugadores que no fingiesen. Es increíble", aseguró muy enfado.

Carles Pérez, tumbado en el suelo, antes de su supuesta agresión a Rubén Duarte. Cordon Press.





"Los jugadores de fútbol son los deportistas mas antideportivos de todos los deportes, de todos", se quejó amargamente. Por su parte, el director del programa quiso dejar claro que si desde el VAR se avisara al árbitro de los teatros y estos se castigaran con tarjeta se intentaría acabar con una de las lacras del fútbol como son las exageraciones. "¿Por qué se concentran en el fútbol todos los golfos? En el baloncesto o en el balonmano no hay tantos golfos", continuó en sus protestas Pedro Martín.

