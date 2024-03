Bryan Zaragoza no juega en el Bayern porque no sabe ni inglés ni alemán

Bryan Zaragoza llegaba el pasado mes de enero al Bayern de Múnich en las últimas horas del mercado invernal. El Granada y el club bávaro habían acordado su traspaso de cara al próximo verano, pero tras la grave lesión de Kingsley Coman las cosas se precipitaron. A Tuchel le hacía falta un extremo y el jugador puso rumbo a Alemania.

Sin embargo, sus primeros días en tierras teutonas no han sido tan felices como se prometían. De los 7 partidos que ha jugado el Bayern, Bryan Zaragoza solo ha disputado 20 minutos, en la derrota por 3-2 ante el Bochum. Muy poco protagonismo para el jugador y este viernes el técnico ha explicado a qué se debe.

Tuchel on what Bryan Zaragoza is missing to get more game time: "First and foremost, Bryan simply lacks the language. It's difficult for him in English and German, that's an elementary component. We brought forward the transfer to gain some time and because we didn't know how… pic.twitter.com/4Y3kiG1U7K