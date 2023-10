Brutal pitada en Wembley al excapitán del Liverpool por irse a jugar a Arabia Saudi

Jordan Henderson disputaba este viernes su partido número 79 con la selección inglesa de fútbol. Era el primero del excapitán del Liverpool en casa desde que decidió dejar el conjunto red y emprender la aventura saudí fichando por el Al-Ettifaq de Steven Gerrard, que desembolsó por hacerse con sus servicios algo más de 14 millones de euros.

Sin embargo, su marcha no sentó muy bien ni entre la afición del Liverpool ni entre los hinchas ingleses que no aceptaron la salida de uno de los grandes defensores de los derechos LGTBI al fútbol de Arabia Saudí. Así se lo hicieron saber durante todo el encuentro amistoso ante Australia una buena parte de los seguidores que copaban las gradas de Wembley.

De hecho, en su vídeo de presentación con el club saudí se le teñía de blanco y negro el bracelete con los colores del arcoíris que Henderson portaba en el brazo. Cuando en el minuto 62 fue sustituido recibió una atronadora pitada que ha sido muy comentada.

England boss Gareth Southgate says he “doesn’t understand” why some fans booed Jordan Henderson during Friday’s international friendly with Australia at Wembley.#BBCFootballpic.twitter.com/dprCM6lBsD