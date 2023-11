La bronca entre Paco López y Hugo Duro: "Como me vuelvas a mandar callar, te rompo la cara"

El Valencia se llevó la victoria el pasado domingo ante el Granada por 1-0 en el encuentro correspondiente a la 12ª jornada en Primera División disputado en el estadio de Mestalla. Un choque marcado por dos jugadas polémicas: un penalti de Torrente a Hugo Duro por un golpe en la cara y por una entrada de Gabriel Paulista.

La explosiva rajada de Paco López: "El penalti con el teatro de Hugo Duro es de risa" "Hugo Duro es un gran jugador, pero debe cuidar las formas y respetar, sobre todo, a un entrenador que lleva cierta trayectoria", añadió 05 nov 2023 - 19:25

Jugadas que no pasaron desapercibidas para el técnico del Granada, Paco López, que ya mostró su malestar en la rueda de prensa postpartido.

“Me siento como se siente el vestuario, no voy a decirlo porque me pueden sancionar, pero es increíble. El árbitro del VAR es reincidente. La jugada de Paulista es impepinable, la entrada es brutal, por menos nos expulsan a Boyé en Pamplona y el penalti con el teatro de Hugo Duro es de risa”, dijo en rueda de prensa.

“Si pita penalti es porque considera que es agresión y es expulsión. ¿En serio estamos en una de las mejores ligas del mundo? Parece que es la excusa y llorar, pero hay que decirlo porque las dinámicas de los equipos van con determinadas decisiones. Llevamos muchísimas. Los datos están ahí, pero en Las Palmas, Pamplona, contra la Real Sociedad… Ya está bien”, manifestó.

Cabreo de Paco López y Hugo Duro

El técnico del equipo nazarí mostró su malestar con Hugo Duro y los compañeros de Dazn difundieron este lunes toda la secuencia de lo ocurrido. Lo primero de todo, y tras señalar el colegiado el descanso, justo después de ese penalti polémico, Paco López se dirigió a Hugo Duro y le dijo: "Como me vuelvas a mandar callar, te rompo la cara".

No se ve lo que el jugador del Valencia le responde, pero las cámaras de Dazn sí que han captado una risa irónica del delantero yéndose hacia atrás en ese enfrentamiento.

Antes de ello, Paco López dejó clara su postura contraria a la señalización del penalti y se dirige al colegiado en los siguientes términos: ¡Que estamos j******, hombre!

Tras dejar ese enfrentamiento a un lado, y volviendo otra vez a la figura del colegiado García Verdura, Paco López fue en su búsqueda para pedir explicaciones por esas jugadas polémicas de la primera mitad: "¿Por eso pitas penalti? Por favor, tío...".

Acompañado de su asistente, y sin consuelo en una respuesta, Paco López cogió camino del vestuario, aunque antes tuvo que ver como Hugo Duro le señalaba el camino del mismo desde la lejanía, separado por miembros del staff del Valencia que no dejaron entrar al jugador hasta que no entraron todos.

Explicaciones de Paco López

El entrenador del Granada explicó lo que ocurrió con Hugo Duro al término del partido en la rueda de prensa: "Hugo Duro es un gran jugador, pero debe cuidar las formas y respetar, sobre todo, a un entrenador que lleva cierta trayectoria. Tengo mi edad. No me puede mandar callar de esa forma. Está bien que exageres en la jugada del penalti, muchos lo hacen, pero mandarme callar de esa forma se lo tiene que hacer mirar", destacó.

"Yo no le he dicho nada "para que me mande callar así, me puede contestar, porque le he hablado con respeto, pero ya está. Estaría bien que alguien le pegara un tirón de orejas como se lo haría yo a mi hijo", aseguró sobre su discusión con el atacante del Valencia.