Un brasileño deja toda su fortuna a Neymar en su testamento

Neymar no se puede quejar de emolumentos ni mucho menos. El brasileño es uno de los jugadores mejor pagados de todo el mundo, tras el contrato millonario que firmó con el Paris Saint-Germain con su llegada en 2017. En concreto, cobra 28 millones de euros netos, una cifra nada desdeñable.

Pero sin comerlo ni beberlo, Neymar se ha encontrado con que tendrá un poco más de fortuna. Según ha informado el medio brasileño Metropoles, un hincha brasileño, que ha pedido mantenerse en el anonimato, ha dejado todos sus bienes a disposición de Neymar en su testamento.

"Amo a Neymar y me identifico mucho con él. Sufro de difamación, como él. Soy muy familiar y su relación con su padre me recuerda mucho a la mía. Mi padre falleció", señaló el hincha en la entrevista con el medio.

Además, aseguró que prefiere dejárselo a Neymar antes que a cualquier miembro de su familia: "No estoy bien de salud, y no tengo a quién dejar las cosas. No quiero que el gobierno o mis familiares se lleven mis cosas. Neymar me gusta más que mis familiares".

Sin duda, otro episodio surrealista y relacionado también con Neymar, que recientemente fue multado por impacto medioambiental y ha vivido una temporada difícil con el PSG.