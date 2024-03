Brahim, enfadado con De La Fuente, niega haber renunciado a jugar con España

Brahim Díaz era convocado este miércoles por la selección marroquí por primera vez. El pasado domingo saltaba la noticia de que el andaluz había elegido jugar con el país africano tras una serie de sinsabores en forma de no contar para Luis de la Fuente, técnico de La Roja. Pese a estar en la prelista y cuando todo apuntaba a que esta vez si sería su momento, Brahim se decantaba por el país en el que nació una de sus abuelas.

El futbolista explicó su decisión este jueves en una entrevista en Universo Valdano en la que aseguraba que "Estoy tranquilo, al final respeto y he guardado silencio en un tema que he tenido que elegir. Son dos países que amo como Marruecos y España. He crecido en España, Málaga es mi ciudad, y tengo raíces marroquíes por mi familia. Lo he decidido así. Me han brindado una oportunidad, tienen las mismas ganas que yo, me han dado cariño y amor". "Yo no presiono a nadie; me dedico a jugar, demostrar las cosas y hablar en el campo. Ahora, no voy a cambiar eso", añadió ante una posible presión a De la Fuente para que le convocara si no quería perderle.

El 9 de marzo Brahim mandó una carta renunciando a España cuando estaba en la prelista "No le llamo porque era imposible traerle", aseguró el seleccionador para explicar la ausencia de Brahim y su decisión de jugar con Marruecos. Si estaba en la prelista. 15 mar 2024 - 13:41

Las palabras de De la Fuente

El seleccionador nacional aseguró este viernes que Brahim Díaz tenía "claro" antes de que diese su lista de que quería jugar con Marruecos y que incluso había mandando un documento de renuncia a jugar con España "el 9 de marzo", y dejó claro que el jugador del Real Madrid está "feliz" con su decisión.

"Ya lo dejé bastante claro, la decisión la tomó él antes de que diese la lista, lo tenía claro. Cuando uno quiere estar, está, y si no quieres estar, se acepta con total naturalidad. Le tengo mucho cariño y se lo he demostrado, soy el seleccionador que más le ha seleccionado", afirmó De la Fuente. El riojano dejó claro que, "personalmente", el futbolista del Real Madrid no le había "exigido nada".

Este insistió en que nunca llama "a ningún jugador" y que "sólo" habla con los lesionados y dejó claro que era "imposible traerle". "El 1 de marzo doy una prelista en la que está él y hay un documento del 9 de marzo en el que él renuncia a jugar con España", confirmó ante la insistencia de los periodistas en el tema.

De todos modos, sabedor de que el "fútbol da muchas vueltas" y de que "nunca hay que cerrar la puerta nada", no descartaría llamar al malagueño si todavía pudiese por no haber debutado en partido oficial, algo que no hará en este parón internacional tampoco con Marruecos. "No sé si ese documento legalmente le vincula de por vida, pero lo importante de todo esto no es que queramos o no, es que el jugador quiera", reiteró.

El enfado de Brahim

Según ha contado Arancha Rodríguez en Deportes COPE, al jugador del Real Madrid no le han sentado nada bien las palabras de Luis de la Fuente ante los medios para explicar su ausencia en la lista de España. Está muy molesto con las declaraciones y su entorno ha querido dejar claro que es seleccionable con ambos países. El día 9 de marzo no firmó ningún documento renunciando a jugar con La Roja. Lo que hizo fue firmar un documento de elegibilidad tal y como requiere la FIFA para poder ser llamado con Marruecos, ya que anteriormente había sido internacional español.

Recuerdan que podría haber ido mucho antes con el país africano y que renunció a jugar tanto el Mundial como la Copa África con los leones del Atlas. Sin embargo, la firma de ese documento de elegibilidad implica que ya no puedes ser convocado por la anterior Federación. No se trata de una renuncia de forma implicita, pero si lo sería como tal. Esta opción solo puede hacerse una vez. Al jugador no le ha gustado que se diga que ha renunciado a España y considera que no ha sido así. En ningún momento se han dirigido a él desde la RFEF como si han hecho con otros futbolistas.