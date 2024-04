Borja Iglesias responde a sus 'haters': "Pondré foto con el trofeo para que sigáis rabiando"

El delantero español del Bayer Leverkusen, Borja Iglesias, es noticia por unas palabras que ha puesto en sus redes sociales en respuesta a aquellos que le han criticado tras ganar la Bundesliga el pasado domingo con su equipo.

Borja atendió a los compañeros de Movistar+ al término del partido que les dio el título ante el Werder Bremen y se han sucedido los comentarios criticándole.

Algunos de los comentarios fueron los siguientes: "Sin tus 0 goles en 9 partidos esta hazaña hubiese sido inimaginable. Vaya morro tienes colega JAJAJAJA", "El peor delantero que ha pasado por la selección hasta que tengo recuerdos", "Pero cuantos minutos ha jugado?? ".

Debido al gran número de comentarios, Borja ha decidido responderlos en la tarde de este martes con dos post en la red social X: "He debido de hacer algo muy bien en la vida para que en una entrevista en la que lo único que hago es dar las gracias y explicar lo bonito que es ganar la liga alemana me peguen tantas hostias. Muchas gracias, ojalá algún día seáis felices con vuestra vida".

Y además mandó un aviso a sus 'haters': "Ya pondré foto por aquí con el trofeo, para que sigáis rabiando. Por lo menos espero que os sirva de terapia para desahogaros y que mejoréis vuestra frustración".

Entrevista en Movistar+ donde el internacional español se sentió "muy afortunado" por coincidir con el técnico español Xabi Alonso, al que agradeció el trato que le ha dispensado desde que se incorporó al Leverkusen iniciada la temporada.

Borja Iglesias señaló que estaba "muy feliz" por la oportunidad que tenía de estar en el equipo germano, en un grupo que "lo tenía claro y quería pelear por esto sabiendo la dificultad que tenía". "Conseguirlo es una locura", añadió.

Ya no es la primera vez que Borja Iglesias tiene que salir al paso de este tipo de comentarios. El verano pasado denunció que tanto él como su entonces compañero en el Betis Aitor Ruibal recibieron mensajes homófobos por la indumentaria que llevaron durante la boda de un miembro del staff del club verdiblanco.

"Cada vez que suceden este tipo de situaciones en referencia a las fobias que todavía existen, me dan fuerza para seguir peleando para que cada uno haga y disfrute consigo y con los demás como le dé la real gana. Muchísimas gracias por todos los mensajes de cariño que siempre me dais. Y a los que estáis todavía en la prehistoria os mando mucho ánimo, tiene que ser muy difícil no evolucionar y seguir condicionándose a uno mismo en lugar de disfrutar de lo preciosa que es la vida", escribió en redes.