Bombazo en la Fórmula 1: El mago de Red Bull se marcha

El todavía director técnico e ingeniero jefe de la escudería de Fórmula 1 Red Bull Racing, Adrian Newey, no seguirá en su cargo desde principio de 2025 y pondrá así fin a una relación de 19 años con Red Bull en la F1, siendo el gran artífice de unos coches que han dado 7 Mundiales de pilotos y otros 6 de constructores a la marca austríaca.

"Oracle Red Bull Racing ha anunciado hoy que el director técnico Adrian Newey dejará el Red Bull Technology Group en el primer trimestre de 2025. El jefe de ingeniería dejará sus funciones de diseño en la Fórmula 1 para centrarse en el desarrollo final y la entrega del primer 'hypercar' de Red Bull, el esperadísimo RB17", anunció Red Bull en un comunicado.

