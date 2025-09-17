El Benfica toma medidas drásticas tras el ridículo debut en Champions contra el Qarabag

Los jugadores del Qarabag celebran uno de los tres goles que les dieron el triunfo en el campo del Benfica.

El Benfica ha anunciado la salida de su entrenador Bruno Lage tras la derrota en casa de este martes contra el Qarabag de Azerbayán por 2-3 y el empate frente al Santa Clara en la última jornada de liga.

El presidente del Benfica, Rui Costa, compareció la pasada madrugada ante la prensa en el Estádio da Luz para anunciar la marcha de Lage. "Quiero comunicar a todos los benfiquistas que acabamos de llegar a un acuerdo con Bruno Lage, que deja de ser entrenador del Benfica hoy", señaló Costa.

Costa no dio pistas sobre quién será el sustituto de Lage en el banquillo y se limitó a decir que próximo sábado en el encuentro contra el AVS SAD el Benfica dispondrá de nuevo entrenador. Sin embargo, todos los ojos están puesto en José Mourinho. El luso se encuentra sin equipo después de que precisamente el Benfica eliminará a su Fenerbahçe en la previa de la Champions y fuera destituido.

De 49 años y originario de Setúbal (Portugal), Bruno Lage llegó al equipo encarnado en septiembre de 2024 para reemplazar a Roger Schmidt. En el pasado había sido entrenador del Benfica durante dos temporadas, 18/19 y 19/20, y en esa etapa ganó una liga. En este segundo periodo en el Benfica que ahora acaba ha logrado junto a las 'águilas' una Copa de la Liga y una Supercopa, quedando segundos en la pasada temporada por detrás del Sporting en la liga.