Bellingham se rinde al jugador más infravalorado del Real Madrid: "Es el más talentoso y el más dotado"

Jude Bellingham completó un gran partido tanto a nivel defensivo como ofensivo en la victoria del Real Madrid frente al Manchester City, en la vuelta de los playoffs de dieciseisavos de la Champions League.

En una entrevista postpartido, el 5 del conjunto blanco dialogó con Thierry Henry sobre el que él considera el jugador "más infravalorado, más talentoso y más dotado", del actual Real Madrid de Carlo Ancelotti.

¿Puedes hablar de Rodrygo? Porque nadie habla de él. Es genial. Sus habilidades. Y lo hace por el equipo...", le preguntó el exjugador. A lo que el jugador inglés contestó: "Rodrygo Goes está muy infravalorado. Para mí es el más talentoso y el que más dotado está del equipo". Además, también elogió sus habilidades: "las cosas que hace Rodrygo con el balón, las filigranas. Me digo, ¿cómo lo hace? a mí se me doblarían los tobillos", afirmó el de Stourbridge.

Captura Bellingham reconoce que Rodrygo está muy infravalorado

Pero, Jude no solo alabó sus habilidades, sino que también hizo hincapié sobre el trabajo oscuro que realiza el brasileño: "Rodrygo es el que más se sacrifica y no se queja, sólo lo hace. El sitio favorito de Rodrygo es la izquierda", destacando que "hace mucho defensivamente en la derecha, sin ser su ubicación preferida".