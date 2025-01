La batalla contra los carteristas de Patrulla Madrid: "En la capital hay 17 clanes, tenemos fotos de 280 ladrones"

Los carteristas son uno de los grandes problemas de seguridad de las ciudades más importantes. Los amantes de lo ajeno aprovechan las aglomeraciones y la presencia de turistas para sustraer sus pertenencias, pero en los últimos tiempos les ha surgido un nuevo enemigo, al margen de la policía.

Se trata de las llamadas patrullas ciudadanas, grupos de voluntarios que se dedican a vigilar los lugares que suelen frecuentar los carteristas para cometer sus robos avisando a los demás de su presencia al grito de ‘pickpocket’. Empezó en varios países europeos, siguió en Barcelona y ahora la capital de España es una de las ciudades que cuenta con su presencia. Este sábado en Tiempo de Juego, Jose, uno de los miembros de Patrulla Madrid ha explicado en qué consiste su trabajo y cómo funciona este colectivo.

Captura Un miembro de una patrulla ciudadana denuncia la presencia de carteristas.

¿Qué es Patrulla Madrid?

El grupo está compuesto por 30 voluntarios y cuenta con medio millón de seguidores en redes sociales. Cada uno de ellos se dedica a dar vueltas por la zona centro de Madrid, unos 15 o 16 kilómetros, alertando a los demás de la presencia de los amigos de lo ajeno. Su grito de guerra para avisar de la presencia de carteristas, a los que suelen grabar con sus móviles, es “pickpocket”, mientras hacen sonar un silbato de alerta. Cubren el centro de Madrid desde Palacio Real hasta el Retiro, el Paseo de la Castellana, la T4 del aeropuerto, la línea 8 del metro y el cercanías que lleva a Barajas.

“Somos un compendio de gente desde empresarios y autónomos hasta jubilados y estudiantes. Nos repartimos las zonas y el día que podemos nos vamos a ayudar”, explica Jose a Paco González. “Tenemos un chat de Telegram y otro privado de seguridad en el que ponemos los avisos en tiempo real de los carteristas que nos vamos encontrando para que la Policía pueda verlo”, cuenta sobre su trabajo.

Hay que recordar que el robo de carteras en nuestro país está tipificado en el Código Penal como delito menor y este tipo de ladrones suele salir de comisaría conforme entra en ella. Lo que hacen en Patrulla Madrid es una labor más de prevención que de detención.

Graban a los delincuentes

Su modus operandi es el de grabar a los carteristas cometiendo un delito: “Cuando los encontramos siempre grabamos porque los jueces si hay un juicio porque se ha robado más de 400 euros siempre piden los vídeos. Además, lo hacemos por si acaso nos agreden”.

“Son violentos, nos escupen, nos tiran piedras, nos lanzan líquidos y siempre están insultándonos. Las carteristas nos dicen que están embarazadas y que las hemos querido tocar o violar, pero, por suerte, los policías ya las conocen”, explica sobre la relación con los cacos.

“Nosotros vamos buscando carteristas y cuando los vemos intentamos pillarlos robando para que tenga valor judicial, pero es muy difícil porque ellos también nos conocen a nosotros. Nosotros tenemos un collage de más 280 caras. En Madrid hay unos 17 clanes, de esos tenemos localizados a tres: rumanas, bosnias y búlgaras”, cuenta este miembro de Patrulla Madrid.

Para evitar posibles problemas suelen ir acompañados, aunque por suerte no han tenido que lamentar daños físicos: “Ellos saben perfectamente que una agresión es mucho peor que un hurto. No les conviene agredirnos porque les supondría pasar días en la cárcel o en comisaría que son días que no salen a robar. Son bandas mafiosas organizadas, se limitan a insultarnos y como mucho tirarnos piedras”, finaliza Jose antes de recibir el agradecimiento del director de Tiempo de Juego por el bien que hacen para los ciudadanos de Madrid.

Captura Unos carteristas cometen un robo en el transporte urbano

