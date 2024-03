El Barcelona sueña con la Liga; el Atleti, fuera de la Champions, en el Tertulión

ESCUCHA EL TERTULIÓN DE LOS DOMINGOS DE TIEMPO DE JUEGO.

Futbolista todavía de detalles e instantes, aún inconstante, de indudable talento, Joao Félix desató la victoria del Barcelona en el Metropolitano junto al incontestable Lewandowski, decisivos para mantener viva la competencia por LaLiga, cambiar el partido y domar al Atlético de Madrid, potente al inicio, vulnerable después, derrotado 0-3 y relegado a la quinta posición.



El primer gol fue del atacante portugués, el segundo del delantero polaco y el tercero de Fermín para asaltar la segunda plaza; propiedad ya del grupo de Xavi Hernández (expulsado en 42 minutos), ganador en cada uno de sus cinco duelos contra Diego Simeone, nueve puntos por encima de los rojiblancos y ocho por detrás del liderato del Real Madrid. Quedan 27 por competir.

Los jugadores del Barcelona rodean a Joao Félix durante la celebración de un gol.EFE



La victoria en el Metropolitano, donde no ganaba nadie en LaLiga desde que lo hizo él mismo el 8 de enero de 2023, incide en la insistencia del Barcelona en una pugna que parece perdida, pero que aún tiene recorrido, con un duelo entre los dos aún pendiente en el estadio Santiago Bernabéu. Una misión más que compleja. No imposible.



Tampoco lo es ganar en el Metropolitano. No lo había hecho nadie en esta Liga, con 40 de los 42 puntos disputados este curso allí en poder del Atlético. Menos aún tal y como empezó el partido, pero el Barcelona soportó su peor momento al comienzo, reaccionó con talento y determinación y se impuso con una autoridad inusitada, dirigido por Lewandowski, que participó en cada uno de los tres tantos. Asistió en dos y marcó otro.

Xavi: "Se puede soñar"

Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, declaró este domingo que el Barcelona ha hecho "uno de los mejores partidos de la temporada, si no el mejor", en el triunfo ante el Atlético de Madrid (0-3), y que "se puede soñar" con ganar la Liga.



"Ha sido uno de los mejores partidos del campeonato, si no el mejor. Hemos hecho un partidazo todos como conjunto y a nivel individual", explicó el técnico barcelonista.



Sobre el partido de Joao Felix, dijo: "Ha hecho un partido muy bueno. Muy importante, sobre todo cuando no hemos tenido balón. Ha trabajado muy bien. Ya lo dije que iba a estar muy motivado. Ha marcado diferencias y estoy muy contento con él".

Spain La Liga soccer match Atletico Madrid vs FC Barcelona at Civitas Metropolitano Stadium in Madrid, 17 March 2024.



"Hemos mejorado muchas cosas y estamos en el mejor momento de la temporada. Estamos mejor en defensa, tenemos mejor equilibrio y no perdemos tantos balones. Estamos muy solventes, más solidarios y generosos en el trabajo y en ataque estamos mucho mejor", añadió el técnico barcelonista, que insistió en que "se puede soñar"



"Es verdad que la distancia con el Madrid todavía es muy grande y que es muy complicado, pero nosotros lo vamos a intentar. El fútbol es un estado de ánimo y estamos en el mejor momento de la temporada", comentó.



Sobre su expulsión en el minuto 42, indicó que el cuarto árbitro le ha dicho que fue por "hacer gestos" y explicó que Fermín manifestó que Cancelo está pasándolo muy mal porque "es un chico muy sensible y le ha costado mucho no poder estar con el equipo".

Simeone: "El segundo gol nos sacó del partido"

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético, señaló que el segundo gol de Lewandowski les sacó del partido y que tienen que felicitar al Barcelona porque fue "más contundente y mejor"



"En el primer tiempo estuvimos bastante bien. Tuvimos las ocasiones de Barrios y de Morata, pero no fuimos eficaces. Luego llegó el gol de Joao y el segundo tanto nos sacó del partido", explicó el técnico rojiblanco.



"No pudimos hacer mejor partido. Hay que felicitarlos, porque fueron mejores que nosotros. Fueron otros, fueron mas contundentes", añadió.



Sobre el objetivo de quedar entre los cuatro primeros, cuando el equipo es ahora quinto, Simeone recordó que "ése es el principal objetivo del club".

MADRID, 17/03/2024.- El delantero del Barcelona Robert Lewandowski celebra la victoria ante el Atlético, al término del partido de Liga en Primera División que Atlético de Madrid y FC Barcelona han disputado este domingo en el estadio Metropolitano. EFE/Juanjo Martín



"Después de que ganamos la Liga, todos los cursos posteriores nos ha costado. Estamos en el proceso de mejorar y lo vamos a hacer y esperamos que se pueda ver. El grupo sabe claramente cuál es el primer objetivo de año tras año y trabajaremos para buscarlo como lo hemos hecho siempre", añadió.



"Tenemos que mejorar, sin duda. Los chicos dieron hoy todo lo que tenían. Hicimos todo el esfuerzo posible para hacer un buen partido. El segundo gol nos hizo mucho daño. El fútbol va ligado a la contundencia. Hoy estamos más débiles, pero vamos a mejorar", concluyó.

