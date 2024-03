El Barcelona lleva tres meses sin pagar a su entrenador de eSports

El Barcelona se sumó hace tiempo a la fiebre de los eSports y creó su propio equipo en una competición en auge en nuestro país y que cada vez reúne a más aficionados. Para ello, firmó a algunos de los mejores jugadores de Valorant (uno de los juegos más populares) y a Lucas Rojo como entrenador del equipo.

Ahora, este último ha denunciado que lleva 4 meses de infierno tras fichar por el conjunto azulgrana, que en ellos no ha visto ni un duro y que ha perdido la ilusión y motivación por su trabajo. Y es que Lucas Rojo, uno de los entrenadores más afamados de esta categoría, no es un empleado del club, si no un trabajador autónomo, y lleva tres meses sin percibir su salario tal y como ha querido a conocer a través de sus redes sociales.

Os resumo un poco para que entendáis la situación en la que estoy dentro del equipo.

Llevo unos 4 meses de infierno que cada día se van expandiendo más y más y la situación se sigue agravando y hoy, he llegado al límite. En teoría hoy era la última ventana de pagos del mes, suelen hacer las transferencias el día 15 y la última semana del mes, como todas las grandes empresas.

A día 29 de Febrero aún no he percibido ni un euro del FC Barcelona, me deben 3 meses de trabajo y aún sigo esperando el dinero. Es la primera vez que me pasa esto en un club de e-sports y sinceramente no sé cómo gestionar la situación, no sé cómo liderar al equipo, no sé cómo seguir hacia adelante ya que cada día que pasa es más y más complicado. A priori hoy se debería haber resuelto la situación y no ha sido así, siguen sin haberme hecho el pago.

Escribo este tweet porque he sacrificado horas de stream, he puesto todo mi esfuerzo en que estos 5 chavales tengan posibilidades de llegar a VCT y se me está haciendo imposible. No sé qué decisión tomar ni qué hacer. No quiero abandonar el equipo porque amo a este grupo y quiero que sí o sí lleguen a VCT, es lo que me he prometido a mi mismo y es lo que le he prometido a ellos, sin embargo, me encuentro en una situación en la que llevo 4 meses tirando de ahorros, sin recibir un euro porque he dejado de streamear y habiendo hecho MUCHOS sacrificios para sacar este equipo adelante, a pesar de no recibir ni un centavo, por eso no quiero seguir, porque nadie del club ha demostrado interés por los chicos o por mi.

Soy nuevo entrenador del Barça ??????



Seguidme en instagram que estaré posteando cosas guapas de la bootcamp https://t.co/FLx0r20bJR — Lucas Rojo (@LucasRojo) January 15, 2024

Nadie me ha preguntado en estos 4 meses cómo vamos, cómo van los entrenamientos, cómo está avanzando el equipo, cómo estamos entrenado, qué estamos entrenando, nada. Un vacío absoluto en el que me siento solo, sin respaldo del club, teniendo que aguantar una situación que es completamente injusta y que no puedo solucionar ya que no depende de mi.

Siento que llevo semanas sin hacer bien mi trabajo, he perdido la chispa que me hace buen entrenador y no hay nada que me entristezca más que saber que puedo hacer las cosas mejor, pero que mi cabeza no me deja. Así que nada, os dejo este texto para que veais la situación en la que me encuentro, lo sepáis y que haya transparencia de una vez. Llevo tanqueando esto 4 meses, pero no me apetece tanquearlo más.

Agradecer a mis jugadores y mi cuerpo técnico las ganas que ponen cada día a pesar de lo que estamos pasando, las horas que le dedican fuera del servidor para ser los mejores y poder ganar esta liga. Para aclarar lo de los 3 y 4 meses, llevamos 4 meses trabajando, pero bueno, por cosas del destino no accedieron a pagarnos noviembre, así que 'solo' me deben 3 meses.

Nos vemos pronto, un abrazo.