El Barcelona cae contra Olympiacos y pierde el factor cancha

El Barça perdió este miércoles el primer partido y el factor pista en los cuartos de final de la Euroliga tras caer en el Palau Blaugrana frente al Olympiacos (75-77), que dominó en el juego y el marcador con mínimas ventajas durante la mayor parte del encuentro.



El cuadro heleno, que impuso su físico y solidez defensiva para imponer el ritmo que más le convenía, estuvo más acertado en los minutos decisivos para evitar la remontada del conjunto azulgrana, que peleó sin recompensa hasta el último suspiro.

Ambos equipos saltaron a la pista con las muñecas atenazadas. Solo el gigante Fall impuso de inicio su ley (0-6, min.4), antes de recibir la ayuda de Williams-Goss desde el perímetro. Mientras, el Barça, que tardó más de cinco minutos en anotar su primera acción en juego, abusaba del bote y se precipitaba en el tiro (4-11, min.6).



Fue Parker, autor de 9 puntos en el asalto inicial, el que desatascó la ofensiva barcelonista a base de talento individual. Revitalizado por los cambios, el cuadro azulgrana subió el listón atrás, pudo correr y terminó el cuarto al alza con un tiro sobre la bocina de Abrines (19-18).



La combinación entre el mallorquín, con dos triples seguidos, y Hernangómez, con cuatro puntos en la zona, puso por primera vez en cabeza al Barça (28-25, min.13), que desplegaba su juego vertical a lomos de Jokubaitis.



La reacción griega llegó por mediación de Petrusev, que explotó su velocidad en el juego interior, sacó faltas y cambió la inercia del duelo (32-32, min.14). Bajó el ritmo, el Olympiacos apretó la defensa para secar al Barça y movió el balón con paciencia hasta voltear el resultado al descanso (35-44), gracias a 12 puntos de Petrusev y otros 7 de Canaan.

Gràcies, Palau, pel vostre suport incondicional. No ha pogut ser, però divendres tornarem a intentar-ho. Sempre Barça ????‍?? pic.twitter.com/4TeEoTl9X9 — Barça Basket (@FCBbasket) April 24, 2024

El paso por vestuarios devolvió el mismo decorado. El partido se jugaba según los intereses de Bartzokas, pues el cuadro griego no dejaba correr al Barça, desdibujado en el ataque estático, y anotaba en tiros exteriores de McKissic y bandejas de Williams-Goss (47-60, min.27).



A falta de inspiración, el Barça apretó las tuercas en defensa, se encomendó a la dirección de Laprovittola y dispuso de un triple de Abrines para empatar (58-61, min.33), pero el tiro no entró y el Olympiacos cogió aire con tres tiros libres de Canaan y cuatro puntos fáciles de McKissic al contraataque (59-69, min.35).



Los triples de Rubio y Laprovittola devolvieron la esperanza al Palau Blaugrana (67-69, min.37), pero el cuadro griego respondió de inmediato con canastas de Canaan y Milutinovic (67-75, min.38).



Con todo, el Barça no dejó de pelear y, tras un robo que Ricky que se saldó antideportiva de Walkup y dos puntos, dispusó de un ataque para empatar a 1:03 del final, pero el pase de Laprovittola no encontró a Hernangómez y Larentzakis sentencia desde la línea de tiros libres (75-77).