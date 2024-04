Baraja se enfada al ser preguntado sobre la planificación del Valencia: "Esto ya molesta"

El entrenador del Valencia, Rubén Baraja, aseguró este miércoles que no conoce a Kiat Lim, hijo del accionista mayoritario del Valencia, Peter Lim, pero resaltó que su relación "es directa con las personas que trabajan aquí -en Valencia-, designadas por el propietario".

Preguntado en rueda de prensa por si había charlado con Kiat Lim, que según Relevo se reunió la pasada semana en Singapur con la presidenta del Valencia, Layhoon Chan, el director corporativo del club, Javier Solís, y la directora financiera, Inma Ibáñez, Baraja explicó que no ha "tenido la oportunidad de hablar con él".

Baraja se mostró molesto con que le preguntaran a él sobre qué se habló en esas reuniones, porque se dedica "a trabajar y a entrenar" e incidió en que él trabaja y se adapta "en función de las posibilidades" que tiene el club. "No me habréis escuchado quejarme de nada y han pasado cosas", espetó el vallisoletano.

No obstante, resaltó que no ha charlado aún con Chan o Solís, "pero en los próximos días" lo harán y, consultado por si le sorprendía que el director deportivo, Miguel Ángel Corona, no estuviera en esa reunión, recalcó que "se habla del futuro deportivo continuamente". "En un club hay un entrenador, un director comercial, de marketing... y se utilizan los cauces naturales de cualquier club. No le veo importancia -de que no haya ido Corona- ni me pregunto por qué tiene que mandar uno u otro. Estoy concentrado en lo mío", se defendió Baraja.