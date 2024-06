Bagnaia da otro pequeño mordisco a la ventaja de Jorge Martín

El italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP24) dominó la carrera 'sprint' del Gran Premio de los Países Bajos de MotoGP desde la primera hasta la última vuelta, en la segunda de las cuales el español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23) se fue por los suelos sin posibilidad de continuar. El italiano se queda ahora a 15 puntos en la general del español que acabó segundo.

Bagnaia ya asumió el rol de líder nada más apagarse el semáforo rojo en el TT Assen, seguido por Jorge Martín y con un Marc Márquez que recuperaba dos posiciones ya en esos primeros metros. Pero la carrera duró poco para Marc Márquez, que al principio de la segunda vuelta, en la segunda curva, se fue por los suelos sin posibilidad de continuar, al pisar el bordillo del interior de la trazada, en el que es su primer 'cero' en una carrera 'sprint'.

Drama on lap 2 of the #TissotSprint! ??@marcmarquez93 has gone down at Turn 2 ??#DutchGP ???? pic.twitter.com/NlTAMxc3A7