Bagnaia firma el doblete en Austria y rompe el empate con Jorge Martín

Francesco Bagnaia (Ducati) ganó este domingo la carrera del Gran Premio de Austria, undécima cita del Mundial de motociclismo, en un fin de semana de dominio absoluto para 'Pecco', que recupera en solitario el liderato arrebatándoselo a un Jorge Martín (Ducati) que fue segundo, con Enea Bastianini (Ducati) tercero y Marc Márquez, en modo remontada, cuarto y confirmando el dominio de la fábrica italiana.

Sigue muy abierto el Mundial de MotoGP, con 5 puntos de diferencia entre el de nuevo líder 'Pecco' Bagnaia y Jorge Martín 'Martinator', que esta vez no pudo luchar con el metrónomo que puso en marcha el vigente campeón mundial para escaparse y dominar esta carrera del mismo modo que dominó el fin de semana.

Pese a que Martín era el 'pole man' y que salió mejor que en la carrera Sprint del sábado, la lucha entre el español y Bagnaia apenas duró unas vueltas. En cuanto Bagnaia, que firma el tercer '37' de la temporada --ganar Sprint y carrera en un mismo Gran Premio--, decidió apretar e ir en busca de la vuelta rápida, Martín no pudo seguirle. Ni nadie más.

Esta vez no hubo remontada de Enea Bastianini, compañero de Bagnaia que fue tercero y le hizo un 'bocadillo' a Martín en el podio. En un trazado, el Red Bull Ring de Spielberg, que es claramente Ducati, la firma italiana demostró que está fuerte como nunca y situó a siete pilotos en el 'Top 10' de este domingo, con Brad Binder (KTM) --quinto--, Maverick Viñales (Aprilia) --séptimo-- y Aleix Espargaró (Aprilia) --noveno-- como 'outsiders'.

Pierde el liderato Jorge Martín, que salió de Gran Bretaña con 3 puntos de ventaja, y se va con 5 de desventaja. Pocos cambios, más allá de un nuevo cambio de líder, en un Mundial que sigue abierto y en el que se va confirmando que, como en 2023, habrá un mano a mano 'Pecco-Martinator' en la lucha por el título, ya que Bastianini y Márquez siguen perdiendo puntos respecto a ellos.

Pero el de Cervera revivió grandes momentos del pasado cuando se puso el mono de remontador. Una mala salida del catalán, con problemas en su moto y con el 'holeshot' --dispositivo que comprime el amortiguador trasero antes de la salida--, le hizo bajar de la tercera a la decimotercera plaza, pero en la vuelta 17 ya era quinto.

Pasó a las Aprilia de Viñales y Aleix Espargaró, a las KTM de Jack Miller (roce incluido en una acción previa a la caída del australiano) y de Brad Binder, e incluso a la Ducati de Bezzecchi. Y le faltó algunas vueltas para luchar por un podio que pintaba a suyo, por el ritmo de carrera, de no haber sido por ese problema en la parrilla de salida.

También superó a Franco Morbidelli, a quien casi se lleva por delante en esa salida al llegar desbocado a la primera frenada. Pero no fue así, ambos siguieron y Márquez firmó la cuarta posición, por delante de Binder, Bezzecchi, Viñales, Morbidelli, Aleix Espargaró y su hermano y compañero en el Gresini Álex Márquez, que cerró un 'Top 10' del que se quedó fuera un gran Pol Espargaró, invitado por KTM en la carrera de casa para la firma austriaca y que puntuó.

275 ?? 270 @PeccoBagnaia seized the Championship lead yesterday and today he extends it ??#AustrianGP ???? pic.twitter.com/FYpTxlaWOS — MotoGP™?? (@MotoGP) August 18, 2024

Después del doblete 'Sprint+Race' de Bagnaia, este lidera el Mundial con 275 puntos, 5 más que Jorge Martín, y ya más alejado está, con 214 puntos, Enea Bastianini. Marc Márquez, caído este sábado, sumó el domingo 13 puntos y ahora tiene 192, a 22 de Bastianini --su rival por la tercera plaza-- y a 83 del líder, que ya tiene más de tres carreras de ventaja sobre quien será su compañero en 2025.