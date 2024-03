Paula Badosa remonta a Halep en su vuelta a las pistas después de nueve meses

La española Paula Badosa se estrenó este martes en la primera ronda del WTA 1.000 de Miami con remontada y victoria por 1-6, 6-4 y 6-3 contra la rumana Simona Halep, quien volvió a competir por primera vez desde el Abierto de Estados Unidos de 2022 por una suspensión por dopaje.

Badosa volvió a competir tras renunciar a Indian Wells por lesión y se reencontró con una victoria que le faltaba desde la primera ronda de Doha.

Cheers to the first round! ?? pic.twitter.com/Edq4UfuALs

La española, que bajó a la posición número 80 del ránking mundial, fue de menos a más ante Halep. Dio señales de poca confianza en el primer set, en el que cometió muchos errores no forzados y tuvo problemas a la hora de moverse, pero su reacción fue contundente. Solo ganó el 17 % de puntos con su segundo saque en el primer set, pero creció radicalmente en el segundo, aumentó su solidez y tumbó a una Halep que pagó el largo período de ausencia de las pistas.

La jugadora rumana, ganadora de dos 'grandes' en su carrera, llevaba 568 días sin competir tras dar positivo por la sustancia roxadustat en septiembre de 2022 en un test antidopaje. Fue suspendida por la Federación Internacional de Tenis (ITF) en octubre de 2023, y en septiembre de 2023 recibió una suspensión de cuatro años, luego reducida a nueve meses, lo que le permitió reaparecer este martes en Miami.

This is what I do on my free time…???????? #fightingeverydaypic.twitter.com/8kmon3uUrB