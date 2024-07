Ayuso, Lazkano y Aranburu, los tres ciclistas elegidos para los Juegos Olímpicos de París

Juan Ayuso, Oier Lazkano y Alex Aranburu son los elegidos por el seleccionador nacional de ruta Pascual Momparler para representar a España en los Juegos Olímpicos de París que comienzan el próximo día 26.



"Creo que es un equipo que está muy bien, de alto nivel, los tres se están preparando a fondo y con cariño para la cita olímpica e iremos con mucha ilusión, a pesar de que vamos a tener como rivales a muchos súper cracks, como Pogacar, Evenepoel, Van der Poel o Van Aert", señaló a EFE Momparler.



La elección de Ayuso para la crono la explica Momparler porque el corredor de Jávea "está siendo uno de los mejores del año en la modalidad y tiene una bonita oportunidad" y precisó que "ha ganado a Remco Evenepoel en alguna carrera y podría optar a un diploma olímpico, todo es posible".



No se encuentra en la lista olímpica el granadino Carlos Rodríguez, un corredor que, según el seleccionador, tendrá más opciones en el Mundial de Zurich por tratarse de un recorrido más adecuado para sus condiciones. "He hablado mucho con él. Es un escalador nato, un fondista auténtico, y los JJOO tendrá un recorrido llano, de fuerza, no se podría lucir, así que lo hemos decidido de esta manera", dijo.



Para Momparler, "siempre hay gente que queda fuera y que podría aportar, pero los elegidos son los más apropiados para París y se merecen estar. Además siempre han mostrado compromiso con la selección, cuando otros no querían venir ellos sí querían. Respecto al recorrido olímpico, Momparler no se mostró demasiado optimista por la escasa dureza.



"No es un recorrido duro, en el diseño ha primado enseñar los monumentos de París antes que otros aspectos. Hay que subir a Montmartre, que no será muy exigente, pero la bajada sí puede ofrecer sorpresas. Es un descenso estrecho y muy técnico, y puede haber un látigo que rompa la carrera. Ahí puede estar la clave", concluyó.