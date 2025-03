El aviso que manda Chus Mateo al madridismo en relación a Tavares: "El día que Edy deje el baloncesto..."

Chus Mateo, entrenador del Real Madrid, elogió la figura del pívot caboverdiano Walter 'Edy' Tavares, autor de diez puntos, ocho rebotes y diez tapones para 21 de valoración en el triunfo liguero de los suyos en el Movistar Arena ante el UCAM Murcia por 80-75.

sobre el partido

Sobre el duelo opinó que fue "muy trabado, duro y difícil" y que despertaron "un poco tarde", si bien afirmó que luego supieron entender por dónde iba el partido y corregir las cosas con actitud y no con buen juego: "Ofensivamente nos está costando encontrarnos y tenemos que buscar soluciones para esta fluidez que no nos está llegando. Son momentos de la temporada en los que tenemos que salir con la victoria, aunque no sea haciendo buen juego. No ha sido nuestro mejor partido, pero seguimos sumando victorias, diez seguidas en la ACB, y estoy contento".

EFE Real Madrid - UCAM Murcia

Además trató los problemas que parece tener el equipo últimamente en los lanzamientos de tres: "Tenemos que seleccionar mejor nuestros tiros; hay veces que nos invade cierta ansiedad por ponernos por delante demasiado pronto y nos lleva a tomar malos los tiros. Tenemos que elegir mejor los tiros que estamos tomando. Seguramente la confianza que nos dará pasarnos y circular mejor el balón, que no está faltando, nos ayudará a encontrar tiros mejores. Es una cuestión que seguramente en lo que queda de temporada vamos a solventar; estoy convencido de ello".

contesta a sito alonso

Mateo también se refirió al hecho de que el técnico rival, Sito Alonso, lamentara que hubiera una diferencia de 22 tiros libres en favor del conjunto blanco: "No me gusta, pero cada uno es dueño de sus palabras y esclavo de sus silencios. Cada uno que diga lo que crea conveniente. Luego se utiliza todo eso para no analizar en profundidad las cosas y pensar en hacer ciertas 'campañas'".

"No me gusta nada. Seguro que hay muchos partidos en los que a otros equipos les pitan más que al Real Madrid y no decimos nada. Tratamos de mantener siempre un espíritu deportivo y de entender lo difícil que es pitar y por dónde van las razones de ir más al tiro libre o no. Trato de explicármelo desde la técnica y el juego, no tanto desde el arbitraje porque me parece desviar el tiro. A mí no me vais a oír a hablar de eso nunca, porque hay un estilo diferente; al menos el mío es este", comentó.

tavares

Como decíamos al comienzo, Chus Mateo elogió a Tavares, y además mandó un aviso al madridismo por lo que puede ocurrir cuando el pívot ya no esté en el club blanco o decida dejar el baloncesto.

EFE Walter Tavares durante el Real Madrid-UCAM Murcia

"Edy es absolutamente clave. Sabemos lo que nos da, lo bien que trabaja, lo bien que ayuda a todos sus compañeros, cómo siempre le tenemos ahí para darnos un esfuerzo más. Hoy hemos necesitado de él y ha estado brillantísimo atrás. Creo que el día que Edy deje el baloncesto, seguramente será otro Real Madrid. Este es el Real Madrid de Edy Tavares. Le necesitamos mucho, es absolutamente determinante para nosotros ofensiva y defensivamente", apuntó.

canales de whatsapp

