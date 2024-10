El Atlético recurre el cierre parcial del Metropolitano: "Sanción desproporcionada"

El Atlético de Madrid, tal y como adelantó Antonio Ruiz en la Cadena COPE, en la tarde del miércoles, ha recurrido ante el Comité de Apelación la sanción de cierre parcial del Estadio Metropolitano por tres partidos, por el lanzamiento de objetos contra Thibaut Courtois en el pasado derbi frente al Real Madrid.

La sanción consistía en el cierre parcial del fondo sur durante tres partidos, concretamente de la grada baja (sectores 127 a 133), y en una multa de 45.000 euros por "infracciones muy graves".

Los sectores afectados son los correspondientes a donde se ubican, en su mayoría, miembros del Frente Atlético.

Sin embargo, en el Atlético de Madrid encuentran dicha sanción como "desproporcionada". El club explica los motivos de su decisión a través de un comunicado, en el que afirman que la decisión de LaLiga "perjudica a un gran número de aficionados que nada tienen que ver con lo acontecido y que mostraron un comportamiento ejemplar".

"Creemos que el comportamiento inaceptable de unos pocos no puede suponer un castigo tan desmedido hacia una gran mayoría que no cometió ninguna falta. El gran perjudicado por todo lo ocurrido es el Atlético de Madrid y su afición y los responsables de ello son los implicados en el lanzamiento de objetos, que son quienes deben ser castigados y no el resto de la afición", argumenta el club.