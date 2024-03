La atleta paralímpica Desirée Vila expone los "cientos" de comentarios sexuales recibidos en Tik Tok

Desirée Vila es bronce europeo en el salto de longitud T63, diploma en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 y Medalla de Oro al Mérito Deportivo en dos ocasiones. Con más de 850.000 seguidores en Tik Tok, un vídeo suyo del pasado 22 de febrero en el que bromeaba sobre su discapacidad se hizo viral en la red social y alcanzó los casi dos millones de reproducciones.

El problema de ello, lo ha manifestado la propia Desirée en un reel para su cuenta de Instagram, en el que ha expuesto los "cientos" de comentarios sexuales que ha recibido en ese vídeo.

"Que yo pueda hacer una broma con mi propio físico no significa que una persona que no me conoce de nada pueda darse el lujo de hacer comentarios de índole sexual. Un extraño hablando de sexo y del cuerpo de una mujer NO es humor. Morbosear y faltar al respeto a una persona NO es un derecho que te den las redes sociales. No se trata de machismo ni feminismo, se trata de respetar a una persona ya sea hombre o mujer y ya tenga dos piernas o una", expuso en el pie del vídeo la atleta paralímpica.

Dentro del vídeo trata de felicitar el Día de la Mujer este 8 de marzo. "No os imagináis la cantidad de estos comentarios que he recibido. Literalmente, cientos. Una cosa es que yo haga chistes sobre mi discapacidad y humor negro y otra que las hagas tú, que nadie te ha dado permiso. Pero es muy fácil insultar detrás de una pantalla. Feliz Día de la Mujer. El acoso que todavía recibimos por redes sociales es impresionante", comentó Desirée Vila.