Así será la segunda edición de la NBA Cup: Los Lakers defienden título

Los Brooklyn Nets, que a partir de la próxima temporada estarán entrenados por el español Jordi Fernández, han quedado encuadrados este sábado --de madrugada en España-- con los New York Knicks, los Orlando Magic, los Philadelphia 76ers y los Charlotte Hornets en el Grupo A de la Conferencia Este de la Emirates NBA Cup.

Así lo indicó la NBA en su página web y redes sociales, tras haber sorteado la composición de los seis grupos con los 30 equipos de la liga. Esta competición copera, estrenada el año pasado bajo el nombre de Torneo Intratemporada (In-Season Tournament, en inglés), ha cambiado su denominación para 2024 gracias al patrocinio de la aerolínea Emirates.

The #EmiratesNBACup 2024 Group Draw results!



Starting November 12, all 30 teams will compete for the NBA Cup with 8 teams advancing out of groups into the knockout rounds, with the semifinals and championship held in Las Vegas, December 14 and 17! pic.twitter.com/K9BT9b1wT2