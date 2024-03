Así será el impresionante circuito que albergará el GP de Arabia Saudí desde 2028

Arabia Saudí sigue con su intención de organizar los mejores y más populares eventos deportivos. El país quiere darse a conocer a través del deporte y para ello ha realizado inversiones multimillonarias para conseguir todo tipo de pruebas y torneos: Desde el Mundial 2034 de fútbol hasta unos Juegos de Invierno. Todo vale.

Una de las joyas de la corona es la prueba de Fórmula 1 que desde 2021 se disputa en el circuito de Jeddah. Un trazado urbano, muy rápido, que, sin embargo, parece tener las horas contadas porque Arabia Saudí ya prepara otro trazado que podría albergar también un Gran Premio de MotoGP.

Rising 20 storeys above ground level, discover a unique elevated corner unlike anywhere else in the world ??????? #QiddiyaCity#PlayLifepic.twitter.com/dX4PqLqsGD — Qiddiya (@qiddiya_en) March 5, 2024

El reino tiene previsto inaugurar un nuevo y futurista circuito en el complejo de entretenimiento de Qiddiya, situado en Riad, la capital del país. Este será uno de los más espectaculares del calendario y gozará de una impresionante curva, la número 1, que pasará por una plataforma elevada, con el nombre de Blade, de hasta 70 metros de altura.

La estructura, de 20 pisos de altura, integrará un escenario desde el que se podrán realizar conciertos y festivales de música. El circuito, cuyo vídeo promocional ha sido presentado este martes, tendrá también la montaña rusa más alta y rápida del mundo. El trazado de Qiddiya no ha dado a conocer sus dimensiones, pero constará de 21 curvas y de un desnivel de 108 metros por vuelta. Ha sido diseñado por el expiloto Alex Wurz y el alemán Hermann Tilke, gurú de los circuitos modernos.

El circuito, según el comunicado, tendrá dos secciones claramente diferenciadas: una urbana y otra de alta velocidad integrada en el complejo de atracciones de Qiddiya. Habrá multitud de restaurantes y lugares de ocio, así como una gran oferta de experiencias para invitados VIP.

"No es sólo un lugar; es la culminación de nuestros esfuerzos para posicionar la ciudad de Qiddiya en el centro del deporte del motor mundial. Nuestra visión para la pista se extiende más allá de la emoción de las carreras: los espectadores podrán presenciar uno de los circuitos más elevados y experiencias de carrera inmersivas en el mundo, reinventando el deporte tal como lo conocemos", afirmó Abdullah Aldawood, director general de Qiddiya Investment Company.