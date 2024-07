Así quedan los cuartos de final de la Eurocopa: España-Alemania, partido estrella

El partido del próximo sábado en Berlín entre Países Bajos, ganador este martes por 0-3 contra Rumanía, y Turquía, vencedor por 1-2 ante Austria, completa los cuartos de final de la Eurocopa 2024. Esta será la última de las cuatro eliminatorias de esta ronda que comenzará el viernes 5 de julio en Stuttgart con el España-Alemania y que se cerrará el sábado 6 de julio con el duelo entre otomanos y neerlandeses.

Quarter-finalists confirmed ?



