Así quedan las listas para la Champions: Nico, Kvara, Asensio y los dos fichajes de más de 25 kilos que no podrán jugar

Este martes arranca la fase de eliminatorias de la Champions League y ya están cerradas las plantillas de los 24 equipos que siguen vivos en las eliminatorias. Los clubes tuvieron hasta las 24:00 horas de este jueves para realizar un máximo de tres cambios en sus 'rosters', ya fuera inscribiendo a nuevos fichajes o a futbolistas que ya estuvieran en sus plantillas, pero no con ficha para la competición.

UEFA ha hecho públicas este viernes las listas A de todos los equipos que permanecen en sus tres competiciones Champions League, Europa League y Conference League, una vez revisada toda la documentación de cada cambio. Hay que recordar que en las listas B solo pueden aparecer canteranos menores de 22 años y que lleven al menos tres temporadas en el club.

cambios en las listas de los españoles

El Atlético de Madrid es el único club que no ha realizado ningún cambio en las listas A y B al no haber tampoco sufrido altas o bajas en el mercado invernal. Barcelona y Real Madrid no han fichado tampoco, pero si han actualizado sus plantillas introduciendo algunos canteranos. En el caso azulgrana tras la marcha de Unai Hernández a Arabia Saudí se ha inscrito al alemán Noah Darvich. En el del Real Madrid aparecen Kike Ribes y Lorenzo Aguado en la lista A y Mario Rivas en la B.

EFE El fichaje más caro del mercado invernal en España no jugará competición europea.

En la Europa League, el Athletic ha dado la baja a Ander Herrera, que se fue a Boca Juniors, Javier Martón y Nico Serrano y ha dado el alta a Marouan Sannadi y a los canteranos Eneko Aguilar y Buján de Rueda. En la lista del Betis para la Conference League hay más novedades. Entra Isco, que estaba lesionado, y también lo hacen el portero Vietes y el flamante fichaje Antony. Esto hace que se quede sin sitio Cucho Hernández, el fichaje más caro del mercado invernal en España. Se caen el lesionado William Carvalho, Juanmi y Rui Silva.

El city deja fuera a Reis

Uno de los aspectos más morbosos estaba en ver qué pasaba con el Manchester City. Los de Pep Guardiola han hecho cuatro fichajes este mercado invernal y solo tres podían jugar la Champions. El catalán ha apostado por el delantero Marmoush, el central Khusanov y el centrocampista español Nico González. Así pues, no podrá jugar la Champions League el joven central brasileño Reis por el que pagaron 35 millones de euros.

Cordon Press Vitor Reis se queda sin jugar la Champions con el City

En un caso similar estaba el Aston Villa, otro equipo que se había reforzado mucho. Emery tenía que elegir a tres de sus cinco fichajes y finalmente los afortunados han sido Marco Asensio, Marcus Rashford y Axel Disasi. Otro español, Andrés García, se ha quedado fuera como también lo ha hecho Donyel Mallen por el que desembolsaron 25 kilos al Borussia Dortmund.

En el Milán hay hueco para sus tres flamantes incorporaciones Joao Félix, Kyle Walker y Santiago Giménez, pero no para Riccardo Sottil y Warren Bondo. El PSG ha incorporado a Kvaratskhelia y la Juventus a Kolo Muani. Además, el Chelsea inscribe en la Conference League a Cole Palmer, que se había quedado fuera de la primera fase por descanso.