Así protestan aficionados noruegos contra el VAR: arrojan de todo al campo y se suspende el partido

Los aficionados que asistieron este domingo al Rosenborg-Lillestrom de la 15ª jornada de la liga noruega, lograron con su protesta contra el VAR que el partido quedase interrumplido, y pendiente de nueva fecha para su reanudación.

El partido se interrumpió hasta tres veces antes de quedar suspendido. Los aficionados, en señal de protesta contra el uso del videoarbitraje, lanzaron desde la grada al césped, de forma masiva, pelotas de tenis y pasteles de pescado, además de encender bengalas y botes de humo.

Les supporters de Rosenborg et de Lillestrøm font définitivement arrêter leur match !?? La colère gronde de plus en plus fort en Norvège.???? Les gens ne veulent plus de la VAR !? Le match entre Rosenborg et Lillestrøm a été interrompu QUATRE FOIS en trente minutes ce soir.??… pic.twitter.com/cJR1Ox294L

Cuando los futbolistas, por seguridad, tuvieron que retirarse a vestuarios tres veces durante la primera media hora de juego, el equipo arbitral, de acuerdo con los delegados de ambos equipos, decidió suspender el partido hasta otra nueva fecha.

Se da que la protesta fue seguida por las aficiones de ambos equipos, que llevaron pancartas con mensajes como: "El VAR debe desaparecer, nunca nos rendiremos", o cantar "Odio, odio, odio al VAR".

FISHCAKES have been thrown on the pitch in Rosenborg v Lillestrom in Norway by fans protesting VAR.



Play has been stopped FOUR times in the first 30 minutes ????

pic.twitter.com/Bp0g3ap4gR