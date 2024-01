Así narró Manolo Lama la goleada del Real Madrid al Barcelona en la final de la Supercopa

El Real Madrid goleó 4-1 al Barcelona en la final de la Supercopa de España. Vinicius fue el gran protagonista del partido, marcando un hat trick en la primera parte, con dos goles en los primeros diez minutos. El brasileño pasó por encima de una mala defensa azulgrana, que cerraba con Araujo, Koundé, Christensen y Balde, y que naufragaron ante las carreras de Vinicius a sus espaldas.

Vinicus, protagonista de la victoria

El primer gol llegó nada más empezar el partido, cuando Bellingham metía un buen pase por el centro y Vinicius se aprovechaba de un error de Koundé al intentar cortar el balón y se plantó completamente solo ante Iñaki Peña, al que regateó con facilidad para marcar el 1-0 a puerta vacía. El brasileño celebraba el gol 'a lo Cristiano', tal y como reconoció en la rueda de prensa posterior al partido. Su salto, abriendo los brazos mientras daba un grito, homenajeaba al delantero portugués en el estadio en el que disputa los partidos su equipo.

Vinicius emula celebración de Cristiano Ronaldo





El segundo llegaba poco después y era con la ayuda de Rodrygo. El brasileño arrancaba desde el medio del campo, a la espalda de Christensen, y llegaba otra vez solo al área azulgrana para dar un pase a Vinicius y que marcara el 2-0, también a puerta vacía. En diez minutos, el Real Madrid dejaba en evidencia al Barcelona, y especialmente a la defensa.

Cuando todo parecía indicar que el Real Madrid iba a golear, apareció Lewandowski para mantener la esperanza azulgrana. El polaco aprovechaba un mal despeje de cabeza de Mendy hacia la frontal del área, para enganchar la pelota de volea y superar a Lunin.

Esta esperanza duró muy poco porque el siguiente en cometer un fallo fue Araujo, el mejor defensa del Barcelona, que cometía un penalti sobre Vinicius que aprovecharía el brasileño para hacer el 3-1 y su tercer gol particular. Con este resultado se llegó al descanso, dejando unas sensaciones en las que el Real Madrid era muy superior a los azulgranas.

Vinicius con la medalla de campeón de la Supercopa de EspañaEFE





La segunda parte empezó con la misma tónica que la primera, y fue en el minuto 64 cuando llegaba el gol que dejaba sentenciada la final. Ahora volvía a ser Koundé el que fallaba, haciendo un mal despeje en área pequeña que dejaba el balón muerto en el punto de penalti y lo aprovechaba Rodrygo para marcar con un fácil disparo ante Iñaki Peña.

Cuando parecía que el Real Madrid podía marcar los goles que quisiera, llegó la expulsión de Araujo. El central llegaba tarde cuando intentaba llegar a la altura de Vinicius, al que le dio una patada y recibió la segunda tarjeta amarilla que suponía su expulsión.

Xavi, sin excusas tras la derrota

Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, es uno de los protagonistas negativos de esta Supercopa. Ya cuestionado durante los últimos meses por el mal juego del equipo y la distancia de siete puntos con el Real Madrid en Liga, la Supercopa llegaba como una gran oportunidad para dar un golpe de efecto, tal y como hizo la temporada pasada, cuando goleó al equipo blanco en la final jugada en Riad. Pero, con el resultado obtenido y el mal juego de su equipo, Xavi vuelve a estar en duda y no quiso poner ninguna excusa a la goleada recibida: "Hay que ser autocríticos. No hemos parado carreras, no hemos hecho faltas tácticas, y ellos viven de eso. Y la presión alta tampoco ha sido buena", analizó Xavi: "Y tras el tercer gol, de penalti, creo que el equipo se desconectó".

La narración de Manolo Lama

Manolo Lama fue el encargado de narrar la goleada del Real Madrid al Barcelona, con el hat trick de Vinicius y el tanto de Rodrygo, que le daba a los blancos su decimotercera Supercopa de España.