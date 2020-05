Así se han tomado el café con los oyentes las periodistas de los Deportes de COPE

Las periodistas de los Deportes de COPE se han tomado un café con un grupo de oyentes este miércoles. Arancha Rodríguez, Helena Condis, Pilar Casado, Andrea Peláez y Gemma Santos han respondido de forma individual a las cuestiones que los oyentes han querido preguntar. Por el futuro de los dos principales equipos del fútbol español han querido preguntar a Arancha Rodríguez y a Helena Condis. En concreto, sobre el futuro de Mbappé, la inálambrico del Real Madrid ha asegurado que "todavía tiene contrato con el PSG en 2021", mientras que, por la posible llegada de Lautaro al Barcelona, Helena Condis cree que exite esa posibilidad.

Sobre el fútbol femenino y el auge que está adoptando en estos últimos años le ha tocado responder a Andrea Peláez. "En Tiempo de Juego tenemos bastante interés por el fútbol femenino, hemos cubierto la final de Copa de la Reina, el Mundial femenino... el fútbol femenino cada vez tiene más presencia en los medios de comunicación", ha asegurado.

La carrera profesional de estas periodistas también ha centrado las preguntas de algunos oyentes. Pilar Casado ha explicado que es una profesión dura cuando "todos los amigos hacen planes para irse de vacaciones y tú no puedes", pero, ha confesado, "merece la pena porque si me la quitasen, lo echaría mucho de menos". Por su parte, de su carrera radiofónica, Gemma Santos siempre recordará con especial cariño su etapa en Radio Marca, donde hizo radio musical y "es un ámbito que me gustó mucho".

Para terminar, las periodistas de los Deportes de COPE han explicado cómo han trabajado en este período de pandemia desde casa, agradeciendo el trabajo de quienes han acudido a su puesto de trabajo. "Si antes éramos una familia, ahora se ha demostrado aun más gracias a los productores, a los técnicos... a todos los que han ido a trabajar y han hecho posible que la radio haya salido adelante", ha explicado Andrea.

