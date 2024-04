Así hablaba Modric de Orsato, el árbitro que estará en el City-Real Madrid: "No puedo creer que lo pitara"

El colegiado italiano Daniele Orsato arbitrará este miércoles el Manchester City-Real Madriden el Etihad Stadium (21.00 horas), correspondiente al encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones 2023-2024.

Orsato estará auxiliado en las bandas por sus compatriotas Ciro Carbone y Alessandro Giallatini, el cuarto árbitro será Maurizio Mariani y en el VAR estarán Massimiliano Irrati y Paolo Valeri.

Luka Modric, contrario al penalti a favor de Argentina: "No puedo creer que lo pitara; para mí lo cambia todo" El capitán croata cree que hay dos momentos clave: un córner que el árbitro no concedió a Croacia y el penalti con el que Argentina abrió la lata en semifinales. 13 dic 2022 - 23:47

Orsato ha pitado a los madridistas en ocho ocasiones, con un balance de cuatro victorias y cuatro derrotas. El último encuentro fue la vuelta de cuartos de final de la pasada edición de la Champions, ante el Chelsea en Stamford Bridge (0-2).

Un Orsato que no es de buenos recuerdos para el jugador croata del Real Madrid Luka Modric. Orsato fue el encargado de arbitrar las semifinales del último Mundial de Catar entre Croacia y Argentina y el centrocampista se mostró contrario a la decisión que tuvo de señalar un penalti a favor del equipo albiceleste.

"Estábamos bien, controlando el partido y este córner que no nos da el árbitro y el penalti, que para mi no era lo cambia todo. El argentino tira y choca contra nuestro portero, va a por él, no puedo creer que pitara ese penalti. Esto cambia un poco el partido. Pero no podemos cambiarlo, hay que recuperarse e intentar ganar el próximo partido", indicó.

En el siguiente podrás escuchar las palabras de Modric en el micrófono de nuestro compañero Antonio Ruiz durante la zona mixta tras ese partido de semifinales.

Audio

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En febrero de 2020 arbitró la ida de octavos en el Santiago Bernabéu, en la que el City se impuso por 1-2 con una remontada firmada por el brasileño Gabriel Jesús y el belga Kevin de Bruyne; y en mayo de 2022 dirigió el histórico encuentro también de semifinales en el feudo blanco en el que el conjunto de Carlo Ancelotti se llevó la eliminatoria en la prórroga de forma increíble al revertir un marcador adverso y vencer por 3-1 con un doblete del brasileño Rodrygo Goes y una diana de penalti del francés Karim Benzema.

Orsato también arbitró las victorias del Real Madrid ante el Malmoe (8-0), Galatasaray (0-1) y Chelsea (0-2) y las derrotas en los campos del RB Leipzig (3-2) y PSG (1-0). Al City le ha dirigido así mismo en los triunfos contra el Steaua (0-5), el PSG (2-1) y el Borussia Dortmund (2-1) y la derrota contra el Olympique Lyon (1-2). El otro partido del miércoles, el Bayern Múnich-Arsenal, lo dirigirá el neerlandés Danny Makkelie.

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de Whastapp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).