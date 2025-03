Asencio, sobre el caso del vídeo sexual: "Cada uno es consciente de lo que hace, estoy muy tranquilo"

El central del Real Madrid, Raúl Asencio, es una de las principales novedades en la lista de Luis de la Fuente de cara a la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Naciones ante Países Bajos.

En una entrevista para nuestros compañeros de RTVE, Asencio habló del caso de la difusión del vídeo sexual de una menor en el que está implicado.

La Audiencia de Las Palmas decidió a comienzo del mes de febrero continuar con la investigación sobre Raúl Asencio por difundir el citado vídeo

"Cada uno es muy consciente de lo que hace, por esa parte estoy muy tranquilo", señaló el central en RTVE.

Por otro orden de cosas, Asencio también habló de la presión de jugar y ser tan importante en el Real Madrid siendo tan joven: "Al final es un tema de plazos, vivir el día a día. Sí que he notado ese cambio de presión en los cambios. Soy una persona que me gusta y me motiva esa presión".

"En el Madrid estoy acostumbrado a sentir esa presión, hace que me motive aún más", añadió un jugador que pasó de jugar en 1ªRFEF a ser pieza clave para Carlo Ancelotti

"Es una locura, le estoy agradecido al 'mister' a los compañeros por esta acogida, ojalá pueda seguir viniendo", apuntó.

En la citada entrevista, Asencio también apuntó a Sergio Ramos como uno de sus referentes: "Obviamente Ramos era mi ídolo, ojalá conseguir todo lo que él ha conseguido y lo que él ha sido", aunque "al final me fijo en mí mismo y en el trabajo diario".