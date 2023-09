Arturo Vidal: "He sufrido varios robos contra el Real Madrid"

Arturo Vidal, ex jugador del FC Barcelona y que ahora milita en el Athletico Paranaense brasileño se ha vuelto a acordar del Real Madrid. En una entrevista para el canal de Twitch de 'La Cobra', el centrocampista aseguró que a lo largo de su carrera sufrió "varios robos contra el Real Madrid".

El chileno de 36 años, se acordó en especial de dos eliminatorias de Champions que enfrentó al Bayern de Múnich, con él en el equipo, y al club blanco en las que, según él, dos de los goles que marcó Cristiano Ronaldo tendrían que haber sido anulados por fuera de juego y Casemiro, expulsado.

"En su estadio fue un partido terrible. La primera fue muy extraña... podríamos haber ganado dos Champions", aseguró. 'La Cobra' le preguntó si siente que existe un "arbitraje a favor del Real Madrid en la Champions" y Vidal respondió que: "Hay mucha presión. Yo por lo que viví creo que si".

Durante la entrevista también expresó su preferencia por Busquets en lugar de Casemiro y por Luis Suárez en lugar de Lewandowski: "Busquets, sin duda. En todos los equipos el pivote es siempre el que controla el ritmo, el que tiene más técnica, el que mueve el balón... Casemiro no hace nada de eso, por eso prefiero a Busquets. ¿Y entre Luis Suárez o Lewandowski? Son los dos muy goleadores. No sé si algún día habrá un delantero mejor que ellos. Lewandowski tiene muchas cualidades, pero yo prefiero a Luis Suárez... Suárez tiene esa picardía que tienen los jugadores sudamericanos, algo que Robert no tiene".