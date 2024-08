El Arsenal completa el fichaje de Mikel Merino

El Arsenal anunció este martes el fichaje del centrocampista español Mikel Merino, procedente de la Real Sociedad por 32,5 millones más cinco adicionales en variables.

Merino, de 28 años, expresó hace meses a la Real su intención de no renovar su contrato, que finaliza el 30 de junio de 2025, en el caso de que recibiera una oferta de determinados clubes de la Premier, tal y como desveló el lunes Jokin Aperribay, presidente de la Real.

Ready to achieve big things – together ??



Welcome to The Arsenal, Mikel Merino ???? pic.twitter.com/WhbHXMaV1p